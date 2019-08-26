Салман Дадаев. Скриншот видео администрации г.Махачкалы https://www.youtube.com/watch?v=IM_8kqRb2а

26 августа 2019, 19:22

Дадаев уволил махачкалинского чиновника за выступление на публичных слушаниях

Глава Махачкалы Салман Дадаев освободил от должности замначальника управления архитектуры и градостроительства Гасана Газаева за некорректное, по его мнению, высказывание на публичных слушаниях, сообщила пресс-служба мэрии.

Как писал "Кавказский узел", участники прошедших 20 августа в Махачкале слушаний по поводу принятия новых правил землепользования и застройки пожаловались на застройку зеленых зон и дворовых территорий, проблемы с канализацией, нехватку детских садов. Новые правила землепользования сохранили недостатки старых, отметил юрист, активист движения "Город наш" Арсен Магомедов.

Сегодня Дадаев на оперативном совещании в мэрии заявил, что Газаев допустил "некорректное высказывание" во время публичных слушаний, он уволен, говорится в сообщении на сайте администрации Махачкалы. Слова чиновника, ставшие поводом для его увольнения, не приводятся, однако утверждается, что "подобные высказывания не соответствуют требованиям действующего законодательства и недопустимы для муниципального служащего".

Во время слушаний один из застройщиков пожаловался, что из-за вымогательств различных служб не может узаконить дом, который построил еще до того, как Владимир Васильев стал главой Дагестана, пишет "Черновик". Газаев заявил, что никто не имеет права препятствовать застройщику, если тот не нарушил никаких условий.  "Если вы говорите, что... кто-то приходит и вымогает у вас что-то, значит, у них есть основания для этого", – сказал Газаев.  Издание утверждает, что именно эти слова и стали причиной увольнения чиновника.

К  руководителю Газаева, врио начальника управления архитектуры и градостроительства Казимагомеду Мугуеву "приняты меры дисциплинарного взыскания", написала "Дагестанская правда".

Напомним, 31 января большинство депутатов горсовета Махачкалы проголосовали за избрание мэром Салмана Дадаева. После этого Дадаев указал на недостаток квалифицированных специалистов в администрации города, объявив о планах пригласить в Дагестан коллег из управы Басманного района Москвы. Биография Салмана Дадаева опубликована на "Кавказском узле".

Примечание:

"Управление ЖКХ Махачкалы возглавил силовик", "Власти Дагестана назвали фейком информацию об отставке Васильева", "Магомед Исаков отрешен от руководства Избербашем".

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