Противники проекта "Батуми Ривьера" пригрозили властям новыми акциями протеста

25 августа 2019, 00:07

Возведение небоскребов на набережной не только портит городской пейзаж, несет серьезные экологические угрозы, но и вредит местному бизнесу, заявили противники проекта "Батуми Ривьера". Они потребовали проведения независимой экспертизы на месте строительства, а также пригрозили акциями протеста. Реализация проекта позволит обеспечить жителей города рабочими местами, утверждают власти.

Как писал "Кавказский узел", городской совет Батуми 22 августа утвердил проект строительства небоскребов на набережной. За утверждение проекта "Батуми Ривьера" проголосовали все депутаты от "Грузинской мечты", против высказались только два представителя "Единого национального движения". Решение депутатов вызвало негодование находившихся в горсовете представителей НПО, которые выступают против постройки небоскребов. Некоторых из них из зала заседания вывели полицейские.

Сакребуло (горсовет) Батуми одобрило начало делопроизводства по проекту "Батуми Ривьера" 16 июля. Проект компании "Силк роад групп" планируется осуществить в четыре этапа. Его суммарная стоимость - три миллиарда лари (более миллиарда долларов США). Площадь "Батуми Ривьера" составит около 9 гектаров. 20 июля члены движения "Защити Батуми" провели митинг против строительства в рамках проекта "Батуми Ривьера" пяти небоскребов. Участники акции протеста высказали опасения, что небоскребы испортят исторический облик города и создадут экологическую угрозу.

Реализация проекта "Батуми Ривьера" неприемлема, поскольку здания будут построены в исторической части города, пояснил представитель НПО "Батуми" Шота Гуджабидзе, который присутствовал на заседании горсовета.

"Эта часть города имеет свою архитектурную особенность. Это культурное наследие, которое окажется потерянным на фоне современных небоскребов", - сказал Гуджабидзе корреспонденту "Кавказского узла".

Строительство таких больших зданий сопряжено с экологической угрозой, заявила представительница общества "Защити Батуми" Зейнаб Диасамидзе.

"Согласно исследованиям в рамках плана экологического развития от 2013 года, на территории Аджарии, как раз под прибрежной линией, располагаются карстовые полости. Если толщина грунта недостаточно велика, то есть риск обвала. Поэтому мы требуем провести независимое исследование, чтобы не было рисков того, что часть города уйдет под землю", - сказала она "Кавказскому узлу".

При этом Диасамидзе отметила, что такие высокие здания "совершенно не вписываются в пейзаж Батуми".

Один из менеджеров исследования "Стратегические изменения климата Аджарии", проведенного в 2013 года по заказу ООН, Марина Швангерадзе подтвердила, что "в отчете говорится о наличии карстовых разломов".

"Необходимо провести серьезную экспертизу этого конкретного участка, чтобы удостовериться в безопасности строительства", - сказала она "Кавказскому узлу".

Согласно исследованию "Стратегические изменения климата в Аджарии", на территории автономной республики существуют несколько опасных участков. В частности, на побережье есть карстовые полости под линией берега, которые подтачиваются подводными течениями. "Строительство многоэтажных домов на территории батумского мыса находится в большой опасности, что может быть обусловлено возможностью оползня, вызванного процессами выветривания в подводном каньоне у берега мыса", - говорится в докладе, на который ссылается корреспондент "Кавказского узла".

Возведение башен на набережной можно было бы отложить, считает политолог Гела Васадзе, работавший заместителем мэра Батуми в 2004 - 2005 годах.

"Чтобы развивать Батуми, нужно вести строительство в сторону Сарпи (небольшое село на черноморском побережье Аджарии, на границе с Турцией, - прим. "Кавказского узла") - на юг, чтобы там тоже было красиво", - пояснил он.

Во время заседания сакребуло 22 августа начальник службы урбанистического планирования и архитектуры мэрии Батуми Мириан Метревели завил, что экспертизу проекта компании "Батуми Ривьера" провела международная компания. При этом он затруднился уточнить ее название.

"Строительство не окажет пагубного воздействия на мыс", - привело слова Метревели "Эхо Кавказа".

Экономическая подоплека проекта "Батуми Ривьера"

Доводы противников строительства не ограничиваются экологической угрозой и нарушением городского пейзажа. "Батуми Ривьера" нанесет ущерб бизнесу, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители. Они пояснили, что на набережной будут построены небольшие апартаменты, рассчитанные на краткосрочную аренду туристам, но в период межсезонья все эти пять тысяч номеров будут пустовать, а небоскребы будут разрушаться.

Одним из основных плюсов реализации проекта является обеспечение большого количества рабочих мест, заявил во время заседания 22 августа председатель городского собрания Батуми Сулико Тебидзе.

"Я много чего хорошего вижу в этом проекте. В частности, во время процесса строительства будут трудоустроены несколько тысяч человек, по завершении строительства будет создана как минимум тысяча рабочих мест", - сказал он.

Активисты предупредили власти об акциях протеста

Общество "Батуми", общественное движение "Защити Батуми" и ассоциация "Зеленая альтернатива" отправили официальные письма премьер-министру Грузии Мамуке Бахтадзе, министру охраны окружающей среды и сельского хозяйства Левану Давиташвили и мэру Батуми Лаше Комахидзе, сообщил 23 августа "Sputnik-Грузия".

"Это наше последнее официальное обращение к правительству Грузии. Если и на этот раз мы не получим адекватного реагирования, будем вынуждены продолжить публичный протест и обратиться к суду. [...] У нас нет права уничтожать ландшафт наших городов, окружающую среду и культурное наследие", - говорится в письме.

Противники "Батуми Ривьера" потребовали, чтобы власти запросили полную документацию проекта и пригласили опытную зарубежную организацию для оценки возможного влияния проекта на окружающую среду.