24 августа 2019, 20:07

Пилот погиб при аварии вертолета на Кубани

Вертолет упал сегодня во время сельхозработ в Каневском районе Краснодарского края. Управлявший им пилот погиб.

Инцидент произошел вечером 24 августа в районе станицы Челбасской Каневского района.

По факту крушения вертолета проводится проверка, говорится в сообщении на сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России. В сообщении указано, что, по предварительным данным, при крушении вертолета Ми-2 погиб его пилот.

Вертолет был самодельным, он собран на базе вертолета Ми-2 и принадлежит частному предпринимателю, сообщил источник в экстренных службах региона, слова которого приводит РИА "Новости".

"Вертолет проводил работы по опрыскиванию полей в районе станицы Челбасской", - рассказал источник. По его словам, при падении вертолет загорелся, пожар уже потушен.

По предварительной информации, вертолет принадлежал индивидуальному предпринимателю из Майкопа, сообщил информированный источник "Интерфакса". По его словам, в вертолете находился только пилот 1956 года рождения, который погиб.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 21 июня на поле вблизи кубанской станицы Чамлыкской совершил жесткую посадку вертолет Ми-2, обрабатывавший поля. Тогда также пилот погиб.

Примечание:

"Владелец катера задержан на Кубани после гибели пассажиров", "Следком начал проверку причин жесткой посадки самолета в Краснодаре", "Пилот пострадал при падении самолета на Кубани".

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