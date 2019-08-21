Труба подачи газа в жилой дом. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

21 августа 2019, 10:46

Подача газа жителям Карабулака возобновлена

Рабочие устранили последствия аварии, после которой без газа остались жители ингушского города Карабулак, сообщили в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 21 августа автомобиль повредил газопровод в Карабулаке, из-за утечки подача газа в первом микрорайоне города была прекращена.

Аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Карабулаке завершены, передает сегодня со ссылкой на сотрудника городской администрации "Интерфакс-Юг". "Подача газа возобновлена", - цитирует чиновника агентство.

На сайтах главного управления МЧС по Ингушетии и администрации информации о возобновлении подачи газа нет по состоянию на 10.20 мск сегодня.

Примечание:

"Подача газа жителям Ингушетии восстановлена", "ФАС в Ингушетии оштрафовал газовиков на 140 млн рублей", "Второй ребенок умер после взрыва газа в Назрани".

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