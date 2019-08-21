Жители Карабулака остались без газа из-за аварии

21 августа 2019, 08:15

Автомобиль повредил газопровод в ингушском городе Карабулаке, рабочие устраняют утечку газа, сообщил сотрудник мэрии.

Инцидент произошел в ночь на 21 августа на улице Дружбы.

Автомобиль "Нива" повредил газопровод и скрылся с места происшествия, написал сегодня "Интерфакс" со ссылкой на сотрудника мэрии Карабулака. "В первом микрорайоне города вынужденно прекращена подача газа", - цитирует его издание.

На месте повреждения ведутся ремонтно-сварочные работы, передают сообщение мэрии "Новости Ингушетии".

На сайтах главного управления МЧС по Ингушетии и администрации информации об отключении газа нет по состоянию на 7.50 мск сегодня.

"Кавказский узел" также писал, что вечером 25 апреля в результате ДТП в селе Верхние Ачалуки Малгобекского района был поврежден газопровод, в зону отключения попали 1 372 абонента. В ночь на 26 апреля рабочие устранили последствия аварии.