Гендиректор ростовского предприятия осужден условно за злоупотребление полномочиями

20 августа 2019, 20:20

Ростовский областной суд утвердил приговор бывшему гендиректору оборонно-космического предприятия "Ирис" Андрею Пунтусу, по вине которого, как считает следствие, компания упустила выгоду в размере 26 млн рублей.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону, который рассматривал дело Андрея Пунтуса почти год — с июля 2018 года и 11 июня 2019 года, вынес ему обвинительный приговор, следует из картотеки на сайте суда. Пунтус был приговорен к трем годам условно с испытательным сроком 2 года, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе райсуда.

Сегодня Ростовский облсуд, рассмотрев апелляционную жалобу Андрея Пунтуса, утвердил этот приговор. "Приговор по делу оставлен без изменения" - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе облсуда.

По версии обвинения, компания "Ирис" продавала свою продукцию через общество с ограниченной ответственностью, которое уже передавало продукцию конечному покупателю с наценкой. Следователи посчитали, что "Ирис" упустил выгоду в размере 26 миллионов рублей из-за того, что сотрудничал с коммерческой компанией, хотя мог реализовывать свою продукцию напрямую.

Также, по версии обвинения, Андрей Пунтус требовал от клиентов "Ириса" заключать сделки купли-продажи исключительно через эту коммерческую организацию. Андрей Пунтус вину в ходе процесса не признал, говорится в статье "Коммерсанта" "«Ирис» расцвел уголовным делом", опубликованной на сайте издания 19 октября 2018 года.

Акционерное общество "Производственно-конструкторское предприятие «Ирис»" было основано в 2009 году на базе специального проектно-конструкторского бюро треста "Ювмонтажавтоматика". Компания занимается в частности, разработкой навигационного оборудования для военных кораблей и аппаратуры систем управления наземным технологическим оборудованием стартовых комплексов, говорится на сайте предприятия. В числе акционеров компании указан "Роскосмос".

Комментариями Андрея Пунтуса и его представителей относительно сегодняшнего решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал о процессе по делу бывшего гендиректора ростовского завода "Квант" Вячеслава Мотина, который в апреле 2019 года был признан виновным по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями и приговорён к пятилетнему условному сроку. По данным следствия, Мотин оплачивал за счет ОАО "Научно-производственное предприятие космического приборостроения «Квант»" услуги двух работников, которые трудились в его личном домовладении.