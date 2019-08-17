80 лет знаменитому антисталинскому памфлету

Ровно 80 лет назад, 17 августа 1939 года, в разгар сталинских репрессий было написано письмо, которое идеологически предвосхитило и хрущевскую "оттепель", и горбачевскую "перестройку". Его автор – революционер Федор Раскольников, командовавший Астрахано-Каспийской и Волжско-Каспийской военными флотилиями, - осмелился заявить Сталину, что жители Советского Союза бесправны. Смелое обращение Раскольникова к советскому вождю в 1960-х годах широко распространялось с помощью самиздата.
В то время, когда Самиздат становился заметным общественным явлением, в когорте его авторов было немало людей, родившихся в XIX столетии. Некоторые успели дожить и увидеть свою самиздатскую популярность, другие умерли и не подозревали о такой грядущей судьбе. Один из них Федор Раскольников – революционер, военачальник, дипломат и первый реабилитированный в годы "оттепели" невозвращенец.
Федор Федорович Раскольников (настоящая фамилия - Ильин) (1892-1939) - один из видных участников Октябрьской революции и военачальников гражданской войны. В ходе Октябрьской революции принимал участие в подавлении Похода Краснова-Керенского на Петроград, участвовал в боях в Москве. В августе 1918 года был назначен командующим Волжской военной флотилией, а в июне 1919 года - командующим Астрахано-Каспийской военной флотилией, затем - Волжско-Каспийской военной флотилией; участвовал в обороне Царицына (ныне – Волгоград) и высадке десанта в иранском порту Энзели (1920) с целью возвращения оттуда угнанных белогвардейцами кораблей каспийского флота. С 1930 года – дипломат, в 1938 году отказался вернуться на родину, был объявлен в СССР вне закона (в 1939 году, реабилитирован - в 1963 году); автор "Открытого письма Сталину" (1939), ставшего в 1960-е одним из первых документов Самиздата. Умер в Ницце.
"Сталин, Вы объявили меня вне закона. Этим актом Вы уравняли меня в правах - точнее, в бесправии - со всеми советскими гражданами, которые под вашим могуществом живут вне закона. Со своей стороны отвечаю полной взаимностью - возвращаю Вам входной билет в построенное Вами "царство социализма" 1 и порываю с Вашим режимом".
Тон, в послании Раскольникова Сталину больше всего впечатляет именно тон - наступательный, взволнованный и грозный. Сравнение с обвинительным заключением несколько хромает, юридическим бумагам страстность несвойственна. Иное дело судебные речи. Бесспорно то, что Раскольников обвиняет генерального секретаря ЦК ВКП (б) и перечисляет его преступления для будущего суда. Он был уверен, что этот суд свершит над Сталиным советский народ.
События вокруг создания "Открытого письма Сталину", судьба и загадка скорой гибели его автора, зигзаги реабилитации заслуживают отдельного рассказа 2. Датированное 17 августа 1939 года Письмо (для краткости мы далее будем обозначать его так) идеологически предвосхищает и Оттепель, и горбачевскую Перестройку. Страстная риторика Раскольникова даже сейчас – в XXI веке - производит впечатление, каким же эмоциональным событием был этот текст и для сочувствующего современника, и для читателя 1960-х, встретившихся с Письмом в Самиздате.
Подробную самиздатскую историю Письма ещё предстоит написать 3. Первое на сегодняшний день документальное свидетельство о его интенсивном распространении относится к 1964 году. Вскоре после падения Хрущева комсомольский вождь Сергей Павлов подал записку в ЦК КПСС. Он сообщал о новой идеологической опасности. О том, что создаёт первый концепт Самиздата, Павлов вряд ли догадывался, но так оно и было. Об отдельных, не связанных между собой случаях тиражирования и распространения крамольных текстов и чекисты, и партфункционеры докладывали уже не раз, а Павлов шершавым бюрократическим языком 4 написал, как сказал бы современный культуролог, о новой городской практике.
Из информации №01/1688 секретаря ЦК ВЛКСМ. 3 ноября 1964 г. Секретно.
"Считаем необходимым сообщить о том, что в последнее время в Москве распространяются всякого рода "произведения", в которых весьма субъективно, а чаще извращенно толкуются проблемы борьбы с культом личности, различные явления государственной и общественной жизни.
Такого рода материалы распространяются прежде всего среди некоторой части инженерно-технической и научной интеллигенции, работников литературы и искусства, среди студенческой молодежи.
В числе их серия неопубликованных рассказов АКСЕНОВА 5и СОЛЖЕНИЦЫНА 6, подборки стихов ГОРОДЕЦКОГО 7, АЙХЕНВАЛЬДА, СЛУЦКОГО 8, ОКУДЖАВЫ, ПАСТЕРНАКА, ГУМИЛЕВА, АЛИГЕР, ЭРЕНБУРГА, выступление ПАУСТОВСКОГО по книге "Не хлебом единым", так называемая аннотация на повесть СОЛЖЕНИЦЫНА "Один день Ивана Денисовича" 9, "стенограмма" суда над поэтом БРОДСКИМ в Ленинграде, письмо Раскольникова Сталину, очерк о развитии советской генетики 10, ряд зарубежных материалов по еврейскому вопросу 11 и т. п.
Следует заметить, что какой бы теме ни были посвящены рассматриваемые материалы, в них под предлогом осуждения культа личности и его последствий 12 , борьбы с бюрократизмом и недостатками, проповедуется нигилизм, недовольство существующими порядками, подвергаются охаиванию принципы социалистического реализма в литературе и искусстве, перепеваются зады буржуазной пропаганды, а порой и откровенная антисоветчина".
Комсомольский лидер информировал, что распространение "всякого рода "произведений"" наблюдается в Москве, быть может, потому что там самиздатская активность к тому времени стала особенно заметной. Но мы начнем с северной столицы. Текст Письма оказался в Ленинграде в 1956-м. И это была еще досамиздатская эпоха.
Из биографии Зинаиды Дубровиной (1906-1996) 13
В ту поездку по Франции, в книжной лавке русского эмигранта Зинаида Петровна случайно наткнулась на перепечатку знаменитого крамольного письма Федора Раскольникова Сталину. Заинтересовавшись (оно понятно – только-только отшумел ХХ съезд партии), попросила у хозяина разрешения переписать, и привезла его домой контрабандой, спрятав оную в бюстгальтере. Запретную копию давала читать особо проверенным, надёжным коммунистам"
Первое московское свидетельство нашлось в корпусе дневников "Прожито". Оно уже из времен, когда Письмо распространялось широко.
Из дневника Бориса Вронского (1898—1980)
"14 декабря 1964. Понедельник. <…> В Москве сейчас ходит по рукам письмо Ф.Ф. Раскольникова, написанное в 1939 и адресованное Сталину. Недавно о Раскольникове писали в газетах, воздавали должное его честности и партийной принципиальности, упоминали об этом письме, но напечатать его не посмели. Слишком многое резко отрицательное из того, что пишет Раскольников, прочно утвердилось в нашей жизни, стало элементом нашего режима. А письмо сильное, гневное, обличающее. Яша 14 принес его на сутки в субботу, и я перепечатал его — занимает оно 8 страниц".
Кроме обеих столиц и близких к ним регионов, циркуляция Письма зафиксирована в Поволжье, на Урале, текст достиг далекого Магадана, появился памфлет Раскольникова и на Украине, в Одессе. Мы уверены, география распространения была гораздо шире.
Вдали от центра написанное Раскольниковым воспринималось как опасное вольнодумство. Молодой журналист районной газеты во Владимирской области не мог в 1965-м найти собеседника, с которым рискнул бы поговорить о Письме. Он получил машинописный экземпляр от приятеля, который учился на философском факультете МГУ.
Из книги Феликса Медведева
"<…> я не спал всю ночь. <…> убийственное впечатление. Я не находил себе места, мне хотелось с кем-то поделиться прочитанным. Но это было рискованно: текст был слишком яростно антисталинским. Я перечитывал это "послание" снова и снова. И каждый раз ощущал, как мурашки бегали по коже. Многие абзацы ставшего трагически знаменитым письма я помню до сих пор наизусть".
В Магадане Письмо оказалось не позднее 1966-го. Об одном экземпляре известно, что он прибыл из Ленинграда. Будущий автор книги "Евгения Гинзбург и ее "Крутой маршрут"" (она выйдет в 2010), а тогда молодой учитель рассказал о письме Раскольникова на уроке.
Из биографии Михаила Райзмана
"И кто-то из учеников спросил его – были ли люди в 30-х годах, во время коллективизации, которые понимали что и к чему? Время – 1966 год, это конец "оттепели" <…>. Он стал рассказывать о письме Федора Раскольникова, которое ему перед возвращением в Магадан из Ленинграда дали его однокурсники вместе с маленькими рассказиками А. Солженицына... 15 Михаил Исумурович рассказывал про Ф. Раскольникова минут десять, в классе присутствовала ученица, дочь второго секретаря обкома партии Комаровского. Она пришла домой, рассказала все отцу, спутав Раскольникова с Распутиным" 16.
Если для хрущевской "оттепели" интонация Письма и поведение его автора были слишком смелыми, то с началом идеологической ресталинизации стали сугубо нежелательными. Экземпляры Письма неоднократно изымались на обысках. В провинции Письмо фигурировало в ходе следствия по нескольким политическим делам. "Преступным" делал Письмо не только непокорный тон, но и самиздатский способ, благодаря которому текст находил читателей. Пока достоверно известно о двух случаях в 1970-м, когда эпизоды тиражирования и распространения письма вошли в приговоры участниками социалистических кружков в Саратове и в Горьком (Нижний Новгород). Отметим, что в приговоре, вынесенном в Саратове, текст отнесен не к антисоветским, а к "политически вредным".
Из приговора Саратовского областного суда. 16 января 1970 г.
"Романов в течение 1967–1969 года с целью использования в проведении враждебной пропаганды размножал на пишущей машинке и рукописью "Письмо Раскольникова Сталину", "письмо к всесоюзному съезду советских писателей" от имени Солженицына, выступления Даниэля и Синявского на судебном процессе и другие. Фокеев в тот же период получил от Романова и хранил у себя семь экземпляров "Письма Раскольникова Сталину", три экземпляра письма от имени Солженицына к съезду советских писателей, а также записи с содержанием клеветнических сообщений радиостанций капиталистических стран. Вышеуказанные "письма" также хранили у себя и распространяли Кириков, Куликов и Бобров <…>
Федорова, Лукашина и Шепелева Куликов знакомил также с нелегальным политически вредным "письмом Ф. Раскольникова к Сталину"".
Из репортажа "Хроники текущих событий" (№13. 30 апреля 1970) о процессе в Горьковском областном суде
"Первым был допрошен С. ПОНОМАРЕВ, обвиняемый в антисоветской агитации при помощи литературы Самиздата, в изготовлении и расклеивании по городу листовок, в попытке создания организации. <…> на суде он отказался от многих своих показаний и заявил, что ни в чем не раскаивается, по-прежнему протестует против возрождения сталинизма, против преследования властями за убеждения, против ввода войск в ЧССР. Он потребовал на суде зачитать инкриминируемое ему "Письмо Раскольникова"".
К концу 1970-х Письмо уже воспринималось иначе. Надежды интеллигенции на обновление социализма, если не полностью растаяли в 1968-м после вторжения в Чехословакию, то сильно потускнели. Коммунистическую фразеологию подавление Пражской весны сильно девальвировало. Исследовательские наблюдения позволяют предположить, что интенсивность распространения Письма к концу семидесятых снижается. Во всяком случае, в “Хронике текущих событий” оно упоминается все реже и последний раз – в 1979 г. ("Хроника" перестала выходить в 1983-м). К этому времени все заметнее становится народный сталинизм (расходятся самодельные календарики с портретами генералиссимуса, парадные изображения вождя проникают в публичную сферу: на кабинах фур и в декоре автобусов).
Возвращение Раскольникова и его Письма состоялось в 1987-м, в Перестройку вновь с партийных трибун зазвучали слова о революционных идеалах и "ленинских нормах". На этот раз Письмо, еще недавно изымавшееся на обысках, напечатали. Но не сразу, в первой статье о Раскольникове были даны выдержки. Статья вышла в популярном иллюстрированном журнале "Огонек", автор статьи - военный историк В. Поликарпов, пытался писать о Раскольникове даже в брежневское время. В 1988-м Письмо публикуется в ориентированной на массового читателя газете "Неделя" (тираж – 2 млн экз.), в 1989-1990 гг. текст Письма появляется сразу в трех книгах о Раскольникове.
Письмо и его автор ненадолго оказываются на волне общественного внимания. Вскоре в прошлое уйдут и Советский Союз и коммунистическая система, а Письмо станет историческим памятником, классическим текстом Самиздата, который входит во все представительные собрания и антологии. Одна из них издана под редакцией Вячеслава Игрунова, Письмо буквально нашло нескольких одесских школьников и в миг превратило их в самиздатчиков. Воспоминаниями Игрунова мы завершим публикацию в память о самом знаменитом антисталинском памфлете.
Из воспоминаний Вячеслава Игрунова
"Самиздат появился случайно. Мы о нем совершенно не знали. Вот мой коллега Александр Рыков, тот самый, который меня записывал в одну библиотеку, в другую, вообще он у нас был самым активным коммуникатором, он читал в городской публичной библиотеке имени Ленина какую-то книжку, и ему понадобилось посмотреть, кто такой Троцкий. Он быстренько полез в Большую советскую энциклопедию, а статьи о Троцком нет. Пардон, как это — Троцкий есть, но о Троцком нет! Зато там есть статья "Троцкистско-зиновьевский блок". Ну, за неимением гербовой пишем на простой. Читаем "Троцкистско-зиновьевский блок". Страничку переворачиваем, а там лежит рукопись — письмо Раскольникова Сталину, в книге, от руки переписанное. Он хватает эту бумажку и быстро ко мне: "Смотри!" Мы читаем и обалдеваем! Это пафос, который мы сами разделяем. Это январь 1967 года. Это наш человек, наше письмо! Это такое сильное впечатление — вот, уже в 30-е годы сам Раскольников… Ну, во-первых, он нам встречался у Ленина где-то, по каким-то волжско-каспийским делам. И во-вторых, он-то есть в справочниках. И вот Раскольников, эта фигура, он пишет такое письмо! И судьба у него такая трагическая. Ну всё!
Тут же я дал переписать от руки невесте одного из участников нашей группы, она переписала, а через некоторое время мы в четырех экземплярах распечатали на машинке и раскидали копии: одну оставили у меня, чтобы с этим работать, а остальные — в трех разных хранилищах. Причем мне даже сейчас трудно вспомнить эти три хранилища. Два я точно помню, где они были, потому что я с ними постоянно взаимодействовал, а третье, видимо, было НЗ [неприкосновенный запас – прим. авторов], я даже не помню, где оно находилось. И это была первая бумага. До того как у нас появился другой самиздат, прошло довольно много времени, еще целых полгода" 17.
Дмитрий Ермольцев, Геннадий Кузовкин, специально для "Кавказского узла"
- Видимо, отсылка к «Братьям Карамазовым» Достоевского.
- Статью об этом подготовили историки Дм. Зубарев и Г. Кузовкин. В этой публикации отчасти использованы материалы их статьи.
- Новую страницу в изучении Самиздата могут открыть цифровые технологии. Обратим внимание читателей на международную научную инициативу “Сохраним память о Самиздате”. Ученые из «Мемориала» и Кембриджского университета создали первую он-лайн анкету, которая позволяет каждому рассказать о своём самиздатском опыте. На сайте Кембриджского университета размещен рассказ об исследовательской инициативе (https://www.mml.cam.ac.uk/samizdat/about) и сама анкета (https://www.mml.cam.ac.uk/samizdat).
- Слово Самиздат Павлов в своей записке не назвал, видимо, как чужое, хотя писал именно о нем.
- Павлов, его помощники или самиздатчики приписали сыну (В. Аксенову) главы из книги матери Евгении Гинзбург (по мужу Аксеновой).
- «Крохотки» - это становится ясно из «Списка некоторых материалов, распространяемых в рукописях», который дан в записке.
- Возможно, ошибка человека, готовившего документ. Д.И. Зубарев предположил, что речь идет о подборке стихов А.М. Городницкого. Одна из таких подборок сохранилась в архиве «Мемориала», в нее включены стихи: «Снег», «Деревянные города».
- Речь идет о сталинском цикле Слуцкого.
- Автор В.Л. Теуш. Этот текст или его редакция был позднее напечатан за границей под псевдонимом (Благов Д. Александр Солженицын и духовная миссия писателя (к годовщине публикации "Одного дня Ивана Денисовича" // Грани. 1967. №64, 65).
- Первоначальная редакция исследования Жореса Медведева «Биологическая наука и культ личности» о разгроме генетики в СССР.
- Упоминавшийся «Список некоторых материалов, распространяемых в рукописях» открывается разделом «Материалы по вопросам семитизма [так – публ.] и антисемитизма», в нем только один переводной материал: ««Проблемы реадаптации у евреев и неевреев, спасенных в концлагерях. Статья, перепечатанная из французского журнала (20 печатных страниц)». О какой статье и журнале пока не выяснено, вдруг кому-то из читателей знаком этот перевод?
- Павлов направил в ЦК КПСС и сами «произведения», включая Письмо. На Старой площади этот текст был уже известен. В 1963-м, когда готовилась реабилитация Раскольникова Письмо изучалось и оценивалось так: «В письме Сталин обвинялся в самовозвеличении, фальсификации обвинений против невиновных и истреблении ленинских кадров партии [видимо, нереабилитированные и, стало быть, еще «виновные» Троцкий, Зиновьев и Каменев входили в когорту «ленинских кадров»], дискредитации социализма и советской демократии, измене делу Ленина и предательстве по отношению к международному революционному движению <…> он [Раскольников] враждебной деятельностью против СССР не занимался. Опубликованное после его смерти в иностранной прессе «Открытое письмо» в своей основе направлено против произвола Сталина».
- Багрова Н., Шушарин И. Cristian Dior в ритме политрука Зинаиды // http://47news.ru/longreads/christian-dior-v-ritme-politruka-zinaidi/ . Благодарим за указание на этот и ряд других источников волонтера «Мемориала» Евг. Бурехзона.
- Вероятно, биолог Я.Д. Гуревич (1921-1998), работавший в МГУ.
- Тем самые «Крохотки», о которых писал Павлов.
- Интернет-портал «Моя родина — Магадан» // http://www.kolymastory.ru/glavnaya/zhizni-i-sudby-dalstroj/rajzman-mihail-isumurovich/
- Вячеслав Игрунов: «Я был диссидент в диссидентстве» / Г. Морев // https://m.colta.ru/articles/dissidents/5746-vyacheslav-igrunov-ya-byl-dissident-v-dissidentstve