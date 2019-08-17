Защита по делу Цкаева обвинила подсудимых в затягивании процесса

17 августа 2019, 02:01

Адвокат вдовы погибшего после допроса в отделе полиции жителя Владикавказа Владимира Цкаева потребовал провести экспертизу обвиняемого, из-за болезни которого заседания дважды переносились. Суд 16 августа отказался удовлетворить ходатайство вопреки согласию прокурора.

Как писал "Кавказский узел", Ленинский райсуд Владикавказа рассматривает дело о смерти Цкаева с 18 февраля. На заседании 5 августа Земфира Цкаева, вдова умершего Владимира Цкаева, потребовала повторно допросить ряд свидетелей, в том числе руководителя управления МВД по Владикавказу Роберта Наниева и бывшего следователя Аслана Кайтукова.

Владимир Цкаев умер после допроса в отделе полиции города Владикавказа в 2015 году. Среди обвиняемых - 10 полицейских. Силовиков хотели отпустить на свободу, однако митинги и замена следователей не дали спустить дело на тормозах. Силовики подозревали Цкаева в нападении на сотрудника полиции Романа Плиева. Спустя две недели после гибели Цкаева его сосед Марат Букулов явился с повинной и признался, что это он стрелял в полицейского. Суд приговорил Букулова к 2,5 года колонии, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Заседание 16 августа по делу Цкаева было во второй раз отложено из-за болезни подсудимого Ацамаза Датиева. Рассмотрение дела по существу 9 августа также не состоялось из-за его неявки, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший на заседаниях.

По словам адвоката Датиева Санакоевой, ее подзащитный еще болеет, "не может ходить и стоять, ему прописали постельный режим". Адвокат обещала представить медицинские справки на следующей неделе.

Защита потерпевшей Земфиры Цкаевой в ответ заявила ходатайство о назначении подсудимому Датиеву судебно-медицинской экспертизы, которая выяснит возможность его участия в судебном заседании. Адвокат Сергей Денисенко также отметил, что подсудимый Датиев - "человек достаточно молодой, бывший сотрудник полиции, проходящий ежегодно физическую подготовку и обследование".

"Мы считаем, что ряд подсудимых по этому делу избрали тактику затягивания судебных разбирательств... тактику периодических болезней. Даже если медицинские документы будут представлены, мы не можем оценить обоснованно или нет подсудимый не явился на судебное заседание, не симулирует ли он таким образом свою болезнь", - заявил Денисенко. Заявление своего адвоката поддержала и сама Земфира Цкаева.

В мае из-за болезни обвиняемого Алана Хохоева был приостановлен судебный процесс. А заседание, назначенное на 12 апреля, перенесли на 15 апреля из-за болезни адвоката одного из подсудимых. Вдова Земфира Цкаева усмотрела в этом попытку затянуть судебный процесс.

Прокуратура не возражала против данного ходатайства, а адвокаты подсудимых не поддержали заявленное ходатайство потерпевшей. По словам адвоката одного из подсудимых Дзалаева, ходатайство от потерпевших заявлено слишком рано, "мы даже не знаем, какие справки представит Датиев о своих болезнях".

Мнение адвокатов подсудимых поддержал суд: назначение судебно-медицинской экспертизы Датиеву преждевременно, сообщил корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на вынесении решения. Судья заявил, что после того как получит документы Датиева и изучит их, будет принято решение по экспертизе. Потерпевшая Земфира Цкаева с этим решением суда не согласилась.

"Суд нам отказал, посчитав преждевременным ходатайство. Мы считаем, что в этой ситуации суд не прав, потому что практика такая есть, такие экспертизы назначаются", - пояснил после судебного заседания адвокат Земфиры Цкаевой Сергей Денисенко. По его словам, не каждое заболевание препятствует участию в судебном заседании.

Следующее заседание суд назначил на 11.00 мск 23 августа.

Расследовавший дело о смерти Владимира Цкаева Аслан Хугаев рассказал в своем видеоинтервью, что силовики применяют физическое насилие к задержанным, если не удается добиться признаний с помощью психологического давления. Цкаева избивали, чтобы в кратчайшие сроки раскрыть дело о ранении полицейского, предположил он. Видеоинтервью было опубликовано 14 августа на сайте "ОсНова".

Напомним, что на заседании суда 20 мая были зачитаны показания умершего в 2018 году жителя Владикавказа Виктора Кадалаева о том, что он видел, как полицейские били Цкаева во время допроса. 14 июня бывший сотрудник отдела полиции, в котором скончался Владимир Цкаев, заявил, что под давлением дал показания о его избиении своими коллегами. На заседании 20 июля бывший начальник отдела уголовного розыска УМВД по Владикавказу Сергей Габиев заявил, что по его указанию полицейские вызвали Цкаеву скорую помощь, но сам он не видел задержанного. Адвокаты супруги Цкаева раскритиковали его показания.

"Кавказский узел" публикует на тематической странице "Убийство Цкаева: пытки и полиция" новости о ходе судебного процесса по делу о смерти Владимира Цкаева.