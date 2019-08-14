Суд в Волгограде отказал Дмитрию Любитенко в иске к избиркому

14 августа 2019, 17:40

Волгоградский областной суд сегодня признал законным решение избиркома отказать выдвиженцу "Яблока" Дмитрию Любитенко в регистрации кандидатом в губернаторы. Любитенко намерен обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа Любитенко подал в облсуд административный иск. В иске он заявил, что его права нарушены процедурой муниципального фильтра, и потребовал обязать избирком зарегистрировать его в качестве кандидата в губернаторы Волгоградской области, выборы которого пройдут 8 сентября.

Дмитрий Любитенко пожаловался спикеру Госдумы Вячеславу Володину на неравные условия кандидатов при прохождении муниципального фильтра, отметив, что местные депутаты опасаются поддерживать оппозиционного кандидата. Любитенко выбыл из предвыборной гонки, так как не представил в избирком необходимое количество подписей в свою поддержку, сообщили в облизбиркоме.

В суд на рассмотрение иска Дмитрия Любитенко пришли трое представителей его штаба. Также на процессе присутствовали журналисты четырех СМИ, включая "Кавказский узел", а также двое представители облизбиркома. Заседание длилось с 10.00 до 16.30 по местному времени (с 09.00 до 15.30 мск) с перерывом.

В начале процесса Любитенко заявил несколько ходатайств, в том числе о запросе в реготделения "Единой России", ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ сведений об указаниях депутатам препятствовать в проставлении подписей в пользу кандидатов, не принадлежащих к этим партиям.

Он также просил запросить в реготделениях партий сведения о том, кто из их членов является депутатами представительных органов местного самоуправления или главами муниципальных образований, поскольку, по словам Любитенко, в открытом доступе такой информации нет.

Выборы губернатора Волгоградской области назначены на 8 сентября. В качестве кандидатов были зарегистрированы пять человек: действующий глава региона Андрей Бочаров ("Единая Россия"), Алексей Буров (КПРФ), Эдуард Давыдовский ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Владимир Рублев (ЛДПР), Сергей Полещук ("Справедливая Россия"). При этом Давыдовский уже после регистрации отказался от участия в выборах.

Любитенко также просил вызвать в суд и допросить в качестве свидетелей замгубернатора Александра Блошкина, в чьем подчинении находится комитет по делам территориальных образований. Истец сослался на публикацию в одном из местных СМИ, в которой говорится о наличии в структуре областной администрации аппарата управления, "в положении о котором есть функции политического регулирования и взаимодействия с партиями, направленные на недопуск независимых кандидатов на выборы".

"Эти полномочия не связаны с осуществлением полномочий органа государственной власти субъекта Российской федерации", - сказал Любитенко, отметив, что облизбирком никак не отреагировал на эту публикацию, вышедшую в свет еще в 2018 году.

Истец настаивал и на вызове депутата Михайловской гордумы Иванова, депутата Палласовской райдумы Оноприенко, главы Светлоярского района Татьяны Распутиной, аудиозаписи разговоров с которыми он предоставил в суд.

Представитель облизбиркома заявила, что истец настаивает на допросе лиц, которые не имеют отношения к производству, и просила отклонить ходатайство.

Любитенко отметил, что "депутаты не располагали свободной волей", когда ставили подписи за кандидатов. Он также заявил о выстраивании в регионе "заградительных барьеров для независимых кандидатов". По словам Любитенко, "избирком должен был изучить обстоятельства сбора подписей".

Он также отметил, что "установлен муниципальный фильтр, но отсутствуют правовые гарантии для сбора подписей, такие нормы не соответствуют федеральному закону и Конституции". Истец отметил, что "80 процентов депутатов - это работники здравоохранения или учителя, они подчиняются местному главе". "Депутаты устно и открыто заявляют, что на них оказывают давление", - сказал Дмитрий Любитенко.

"Можно ли обязать депутатов встречаться с кандидатом? - спросил судья. – У нас государственная власть и муниципальная никак не связаны. Вы хотите, чтобы депутаты встречались с кандидатами. Я понимаю вашу боль, но что вы хотите от избирательной комиссии? Вы хотите изменить ситуацию? Обращайтесь! Я слежу за ситуацией, председатель ЦИК недавно тоже высказалась, что недовольна. Если будет инициатива совсем убрать этот фильтр, то это нужно урегулировать на федеральном, потом на региональном уровне. Но причем здесь облизбирком и оспариваемое постановление?"

По словам судьи, Любитенко оспаривает "не политическую ситуацию в регионе, а постановление избиркома". "Я не усмотрел, чему оно противоречит", - сказал судья.

В итоге Дмитрий Любитенко все же признал, что "формально избирательная комиссия приняла верное решение, 228 подписей не собраны", но отметил, что "нормы Конституции России нарушены".

В соответствии с "муниципальным фильтром" для регистрации кандидата на выборы губернатора области необходимо собрать подписи 5% депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на выборах глав муниципалитетов. По данным облизбиркома, подписи должны быть собраны не менее чем в 29 районах и городских округах региона.

Представитель облизбиркома заявила ходатайство не исследовать в суде предоставленные Любитенко скриншоты и аудиозаписи, поскольку они не содержат согласие лиц на запись разговоров, что противоречит 23-й статье Конституции России. Любитенко при этом отметил, что не предупреждал собеседников о ведущейся записи, поскольку "не вел разговор как личную беседу, обращался в рамках областного закона".

Судья в свою очередь отметил, что "процедура удостоверения голоса сложная и длительная, нужно подтверждать образцы голоса". "В рамках административного производства мы не можем это сделать", - добавил судья. Дмитрий Любитенко на это сказал, что не настаивает на оглашении телефонных переговоров, подчеркнув, что "иных способов взаимоотношений с депутатами не имел".

В итоге суд отказал Дмитрию Любитенко в удовлетворении иска. При этом Любитенко намерен обжаловать это решение.

"Безусловно, я буду обращаться в вышестоящие судебные инстанции. Сегодняшнее решение положит начало для того, чтобы я имел возможность в том числе оспаривать само существо законодательного регулирования процесса прохождения муниципального фильтра. В этом суде прозвучало, что большинство процессов, имеющих для этого значение, не урегулировано. В связи с этим процедура прохождения муниципального фильтра превращается в профанацию. Необходимо менять законодательство и отменять такие процедуры, которые не имеют необходимых гарантий для кандидата", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Дмитрий Любитенко.

Он также отметил, что не готов поддержать кого-либо из зарегистрированных на выборы кандидатов. "Я уже неоднократно высказывался, что готов поддержать кого-то из кандидатов, не связанных с действующей администрацией, на выборах, если увижу, что они ведут какую-то кампанию. Но пока я этого не вижу. Поэтому не вижу смысла поддерживать того, кто не борется", - подчеркнул Дмитрий Любитенко.

Напомним, на 11 августа Любитенко согласовал с мэрией Волгограда митинг за отмену искусственных электоральных барьеров. На этом митинге его участники заявили, что выступают против "декоративных выборов", а также озвучили требования освободить арестованных за защиту своих избирательных прав, отменить муниципальный фильтр, снизить количество подписей для регистрации кандидатов.