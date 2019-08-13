Автомобиль СКР. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

13 августа 2019, 17:27

Силовики провели обыск в кабинете замминистра образования Дагестана

Выемка документов в кабинете заместителя главы Минобразования Дагестана Тагира Кудаева прошла сегодня в связи с делом обвиняемого во взяточничестве руководителя республиканского Центра одарённых детей Тофика Идрисова, сообщили в Следкоме.

Обыск проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Дагестану и регионального Управления ФСБ.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану, Тагир Кудаев проходит по делу Идрисова в качестве свидетеля, передает "Черновик".

Тофик Идрисов был задержан 19 июня, в отношении него возбуждено дело по статьям "Вымогательство" и "Получение взятки" Уголовного кодекса РФ. Поводом для задержания стало заявление сотрудников Центра одарённых детей о том, что они были вынуждены в течение пяти лет отдавать руководству свою зарплату, отмечает издание. По его данным, во время обыска Кудаев находился на совещании в правительстве республики.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля сотрудники ФСБ и МВД в Дагестане провели выемку документов в республиканском управлении Роспотребнадзора в рамках расследования дела о служебном подлоге и превышении полномочий пятерых сотрудников ведомства.

Новости о кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Сотрудники дагестанского Роспотребнадзора заподозрены в служебном подлоге", "Ректор Дагестанского университета освобожден после допроса", "Адвокат опальных чиновников задержан в Махачкале после обысков".

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