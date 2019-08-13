Власти Нагорного Карабаха назвали несущественными травмы Газаряна

13 августа 2019, 20:10

Обстоятельства того, как Араик Газарян оказался на азербайджанской стороне, не ясны, а связывать гематомы и ссадины на теле карабахского солдата с неуставными отношениями в армии недопустимо, считают в министерстве обороны республики. МИД Нагорного Карабаха считает Газаряна военнопленным и заявил, что будет добиваться его возвращения на родину.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха Араик Газарян перешел на сторону Азербайджана 12 августа. Сам солдат сообщил, что бежал из-за произвола в войсковой части, заявляло Министерство обороны Азербайджана. По данным азербайджанского оборонного ведомства, Газарян "многократно подвергался физическому и моральному давлению со стороны командиров, о чем свидетельствуют и гематомы у него на голове, и раны на теле".

После военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако объявленный режим перемирия не остановил противостояния сторон, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Минобороны Нагорного Карабаха отмечает, что обстоятельства перехода на азербайджанскую сторону военнослужащего срочной службы, рядового Араика Газаряна пока остаются невыясненными. Информацию об избиении солдата оборонное ведомство назвало "провокацией" и "приписыванием собственных действий противоположной стороне".

"Азербайджанская сторона утверждает, что военнослужащий покинул свой пост из-за неуставных отношений, а легкие царапины и шрамы на теле Газаряна представлены в качестве доказательства насилия над ним", - говорится в материале, опубликованном сегодня на сайте Минобороны.

Отметим, что фото гематомы в области затылка, ссадин на руке и ногах, а также фотография держащего белый флаг Газаряна, были опубликованы 12 августа на сайте оборонного ведомства Азербайджана.

МИД Нагорного Карабаха отметил, что Араик Газарян попал в плен, а информация об инциденте сообщена миссии Международного комитета Красного Креста и офису представителя главы ОБСЕ. "Власти предпринимают усилия для репатриации военнопленного Араика Газаряна", - цитирует корреспондент "Кавказского узла" сообщение МИД Нагорного Карабаха.

Омбудсмен Армении Арман Татоян отметил, что "представители Красного Креста пока не посетили Араика Газаряна, но этот вопрос в центре их внимания". "Аппарат омбудсмена Армении находится на связи с членами семьи Газаряна", - приводит сообщение пресс-службы омбудсмена Армении издание "Арминфо".