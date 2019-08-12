Начальник СИЗО в Ростовской области арестован после побега заключенного

12 августа 2019, 16:34

Руководитель следственного изолятора в Миллеровском районе не обыскал камеру арестованного, в результате чего подозреваемый в убийстве сбежал, сообщил сегодня Следком. Силовик уволен из МВД и арестован.

По версии следствия, начальник изолятора временного содержания в Миллеровском районе узнал, что у арестованного, который хотел совершить побег, есть ножовочное полотно по металлу. В свою очередь, руководитель изолятора не обыскал камеру, не осмотрел личные вещи, не провел личный обыск арестованного, а также разрешил пользоваться мобильным телефоном, считают следователи.

В результате чего 9 августа арестованный распилил решетку камеры изолятора ножовочным полотном и сбежал из-под стражи. 10 августа полицейские задержали сбежавшего арестованного, говорится в сегодняшнем сообщении ростовского Управления СКР.

Дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий, отмечает ведомство.

Максимальная санкция по данной статье – четыре года заключения.

Подозреваемый начальник изолятора уволен из органов внутренних дел, со ссылкой на пресс-службу ростовского Управления МВД сообщает сегодня РИА "Новости". Подозреваемый также арестован, отмечает сегодня "Коммерсант".

Сбежавший 9 августа арестованный был задержан, после того убил жителя Тарасовского района. "Он посчитал, что это убийство придаст ему авторитет в криминальных кругах. После преступления он скрылся на территории Украины, но оперативники уголовного розыска смогли его вернуть в Россию", - проинформировало 9 августа издание "1РнД", ссылаясь на источник в силовых структурах.

На сайте ростовского Управления МВД на 15.45 мск сегодня нет информации об увольнении начальника СИЗО в Миллеровском районе.