11 августа 2019, 19:41

Сбежавшие осужденные возвращены в больницу в Волгоградской области

Двое осужденных, сбежавших из психиатрической больницы в Калачевском районе, найдены и доставлены в учреждение, отчитались в МВД.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ранним утром пациенты отогнули решетку на оконном проеме и покинули Волгоградскую областную психиатрическую больницу № 1, где находились на принудительном лечении. Один из них, по данным МВД, был осужден за убийство, второй - за угон машины и грабеж. Полиция объявила их в розыск.

Сбежавшие осужденные найдены и возвращены в стационар, сообщил представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.

По данным полиции, осужденные были задержаны рядом с хутором Ляпичевым, когда они направлялись на железнодорожную станцию. "В настоящее время осужденные возвращены в медицинское учреждение", - цитирует Корнаухова РИА "Новости".

Представитель ведомства добавил, что за время побега пациенты психбольницы не совершили противоправных действий.

Примечание:

"Двое осужденных за убийство сбежали из колонии в Волгоградской области", "В Волгоградской области задержаны сбежавшие из колонии заключенные", "Осужденный за мошенничество застройщик сбежал из-под домашнего ареста в Сочи". 

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