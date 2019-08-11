Сбежавшие осужденные возвращены в больницу в Волгоградской области

11 августа 2019, 19:41

Двое осужденных, сбежавших из психиатрической больницы в Калачевском районе, найдены и доставлены в учреждение, отчитались в МВД.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ранним утром пациенты отогнули решетку на оконном проеме и покинули Волгоградскую областную психиатрическую больницу № 1, где находились на принудительном лечении. Один из них, по данным МВД, был осужден за убийство, второй - за угон машины и грабеж. Полиция объявила их в розыск.

Сбежавшие осужденные найдены и возвращены в стационар, сообщил представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.

По данным полиции, осужденные были задержаны рядом с хутором Ляпичевым, когда они направлялись на железнодорожную станцию. "В настоящее время осужденные возвращены в медицинское учреждение", - цитирует Корнаухова РИА "Новости".

Представитель ведомства добавил, что за время побега пациенты психбольницы не совершили противоправных действий.