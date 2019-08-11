Черкесские активисты указали на пробелы в адаптации репатриантов

11 августа 2019, 16:58

Госпрограммы помощи черкесским репатриантам рассчитаны лишь на малую часть приехавших в Адыгею и Кабардино-Балкарию черкесов и не решают их основных проблем, рассказали представители общественных организаций.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа 1998 года в Адыгее был учрежден День репатрианта. В этот день первый самолет с косовскими адыгами прибыл в республику и был основан аул Мафехабль, где поселились репатрианты. 1 августа 2018 года в столице Кабардино-Балкарии прошла благотворительная акция, собранные 9000 рублей были переданы семье репатриантов.

Черкесы-беженцы начали приезжать на историческую родину, в том числе в Кабардино-Балкарию, в 2012 году, когда в Сирии началась активная фаза войны. К концу 2018 года поток репатриантов сократился в связи с нормализацией ситуации в Сирии, при этом количество квот на переселение осталось прежним. Репатриантам среднего и старшего возраста сложно адаптироваться в России, выучить язык и найти работу, сообщили этнические черкесы, переехавшие в Адыгею из Сирии.

В Адыгею за 21 год приехали около 2000 черкесских репатриантов

1 августа в Адыгее и Кабардино-Балкарии в 21-й раз был отпразднован День репатрианта, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации Адыгеи Аскер Шхалахов.

По его словам, с 1998 года в Адыгею приехали около 2000 черкесских репатриантов. "Половина из них приехали из Сирии, где в 2011 году ситуация уже был накаленной. В конце 2011 года 33 сирийских черкеса вернулись к нам. Следующая группа прибыла в 2012 году, и около 900 сирийских черкесов сейчас проживают у нас. Остальные - репатрианты из Турции, Иордании, Израиля, стран Европы", - рассказал Аскер Шхалахов.

Пик возвращения репатриантов наблюдался во время вооруженных конфликтов в Югославии и Сирии, уточнил Шхалахов. "Это 1998 год, по причине конфликта в Югославии, и 2012-2013 годы, в разгар войны в Сирии. Например, в 2012 году к нам прибыло около 250 сирийских черкесов, столько же в 2013 году. В последующие годы - в среднем по 80-90 человек в год. Также были черкесы, которые сначала уехали в Европу, в США, а потом оттуда вернулись к нам. Порядка 20 человек в 2019 году мы приняли по госпрограмме "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Адыгея соотечественников, проживающих за рубежом" на 2019-2021 годы, которая была принята в марте 2019 года. Это пять семей. В следующем году сможем принять уже 40 человек, то есть 10 семей. А потом надеемся принять уже 15 семей", - рассказал Шхалахов.

В госпрограмме нет ограничения на количество репатриантов, подчеркнул он. "Если будет больше заявок, мы сможем принять всех. Нет ограничений по этой программе, целью которой является помощь в возвращении соотечественников на родину. Программа только начинается, она новая, не все знают про нее. Сделали памятку о программе, и ее собираемся перевести на турецкий и арабский языки, чтобы о программе узнали как можно большее количество людей", - рассказал Аскер Шхалахов.

Заявки по этой программе могут подавать те, кто владеет русским языком и специальностью, например, инженера, врача или архитектора, уточнил Шхалахов. "В целом они должны быть востребованы на рынке труда. На уже прибывшие семьи по программе выделили миллион рублей. То есть 200 тысяч рублей на каждую семью. Этой суммой оплачивается проживание на полгода, получение документов, например перевод диплома, подготовка детей к школе или садику и так далее", - рассказал Шхалахов.

К репатриантам из Сирии, которые получили право на российское гражданство, предъявляются чрезмерно строгие требования к знанию русского языка и литературы, рассказал ранее председатель краснодарской организации "Адыгэ Хасэ" Аскер Сохт.

Власти Кабардино-Балкарии решили помочь 50 семьям репатриантов

Аналогичная программа с 31 июля действует и в Кабардино-Балкарии, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" соучредитель общественной организации "Очаг" Ольга Эфендиева-Бегрет. "31 июля этого года правительство республики утвердило программу "Оказание содействия добровольному переселению в Кабардино-Балкарскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом". Такая программа в республике принята впервые, но особого оптимизма по этому поводу нет. Программа рассчитана на 50 соотечественников и 150 членов их семей", - рассказала она.

По словам активистки, для "многомиллионной черкесской диаспоры зарубежья это капля в море". "На возвращение репатриантов из государственного и регионального бюджетов выделяется в сумме 2 740 000 рублей, то есть 13 700 рублей на человека. Если соотечественник, проживающий за рубежом, захочет принять участие в программе, то каким образом ему может помочь данная сумма? На одну только дорогу в Россию сирийские соотечественники затрачивают около 300 долларов, с учетом того, что прямых рейсов в Москву практически не бывает, только из Турции либо Ливана, куда соотечественники добираются чаще всего на частном транспорте. И это уже не говоря о том, что на родине необходимо арендовать жилье, питаться и так далее", - рассказала Ольга Эфендиева-Бегрет.

В отличие от других соотечественников, для черкесских репатриантов созданы неравные условия для возвращения, указала она. "24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры предоставления гражданства России отдельным категориям граждан Украины. Причем Путин подчеркнул, что данный указ им подписан исключительно в гуманитарных целях. А в начале мая стало известно, что президент России подписал указ об упрощении процедуры выдачи российских паспортов некоторым категориям украинцев, а также гражданам Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились в РСФСР или имели гражданство СССР, а также членам их семей. Причем, МВД будет рассматривать заявки этих категорий лиц не дольше трех месяцев. Как видим, на наших соотечественников данный указ никоим образом не распространяется", - подчеркнула соруководитель "Очага".

Другой важной проблемой черкесских репатриантов Эфендиева-Бегрет назвала изучение русского языка. Но, по ее словам, для репатриантов на средства благотворителей и благодаря волонтерам были организованы курсы русского языка, а также курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ учеников школ.

В феврале стало известно, что в Кабардино-Балкарии для черкесских репатриантов из Сирии организованы курсы обучения русскому языку по программе "Русский язык как иностранный с опорой на знание кабардинского языка".

В целом, по данным активистки, в Кабардино-Балкарии проживает около 3000 репатриантов из Сирии, Турции и стран Европы, из них 2000 - это соотечественники из Сирии. "Все они являются законопослушными гражданами. Никто из них не рассчитывает на помощь государства. Практически все мужчины трудоспособного возраста работают: кто открыл кафе, кто мастерскую по ремонту компьютеров. Проживающие в сельской местности занимаются сельским хозяйством: выращивают овощи, фрукты, занимаются их консервированием для реализации, разводят овец, коз. И это при том, что большинство соотечественников до войны в Сирии проживали в городах", - рассказала Ольга Эфендиева-Бегрет.

Среди репатриантов немало людей творческих профессий, отметила она. "Талантливые дизайнеры, художники, ювелиры, фотографы, режиссеры мультипликации, режиссеры ТВ, скульптор по мрамору, скульптор по дереву и так далее. Все они стараются трудиться и вносить свой вклад в развитие республики", - рассказала активистка.

Получение и оформление документов остается главной проблемой черкесских репатриантов, поскольку для них это "дорого и сложно", констатировал активист организации "Черкесский ренессанс" Ратмир Каров. "Например, срок годности сирийского паспорта репатрианта подошел к концу. Ему надо либо возвращаться в Сирию, чтобы поменять паспорт, либо отправляться в посольство Сирии в Москве. И то и другое затратно и дорого. Поэтому у всех репатриантов большая просьба к руководству страны - сделать упрощенный порядок получения гражданства", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ратмир Каров.

По его словам, из-за сложностей с изучением русского языка и поиском работы многие репатрианты вынуждены заниматься сельским хозяйством. "Мы стараемся помогать им в сбыте продукции товара. Есть еще небольшие проблемы в получении образования для студентов-репатриантов: иногда им квоты не выделяются. Но в целом жить и работать возможно. Лишь бы легко решались проблемы с документами", - сказал Ратмир Каров.

МИД России признал черкесов-мухаджиров соотечественниками

При этом, по его словам, власти России все же не игнорируют проблемы черкесских соотечественников. "Работа в этом направлении все же ведется. Например, российские вузы дают квоты черкесам из Турции, Сирии, Иордании. То есть существует понимание, что они тоже соотечественники. Еще один пример - это госпрограмма по помощи в возвращении черкесов, которые приняты в Адыгее и Кабардино-Балкарии. На эти программы большие надежды. На днях МИД РФ ответил на запрос о практике применения законодательства РФ о соотечественниках к проблемам черкесов. Впервые в официальном федеральном документе о черкесах-мухаджирах говорится как о российских соотечественниках, имеющих право на участие в госпрограммах по возвращению на историческую родину. Таким образом, в позиции России по вопросу репатриации черкесов произошел прорыв, который, безусловно, окажет положительное влияние на дальнейшее развитие отношений между российским государством и черкесским миром", - отметил Каров.

24 января Кабардино-Балкарский правозащитный центр обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой провести проверку позиции МВД, отказавшегося признать сирийских черкесов соотечественниками за рубежом. С начала военного конфликта в Сирии черкесы стали одним из наиболее уязвимых слоев населения этой страны, и при возвращении в Россию черкесы, не имеющие гражданства России, сталкиваются с препятствиями со стороны органов госвласти, так как к ним применяются правовые нормы, установленные для иностранных граждан, говорится в обращении.

Адаптация черкесских репатриантов в Адыгее и Кабардино-Балкарии идет "очень динамично", сообщил черкесский активист Аскер Бора. "Адаптация идет очень динамично. Особых проблем с адаптацией репатриантов внутри родины и черкесского общества нет. Это во многом благодаря тому, что репатрианты в Сирии жили своим конгломератом и проходили те же процессы адаптации там. Есть, конечно, трудности: в получении образования, знании русского и поисках работы. Поэтому учат русский, многие уже выучили язык. О проблеме получения гражданства не говорю, поскольку это основная проблема для репатриантов", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Аскер Бора.

По его словам, многие проблемы репатриантов решаются с помощью местных жителей, но активисты надеются, что проблемы будут решены в рамках госпрограмм. "Мы сами будем делать все, чтобы программа эффективно работала и в разы увеличилось число вернувшихся на родину черкесских репатриантов. Их родина здесь. С их приходом появляются новые идеи, новые подходы, обогащается культура. Этот процесс дает только положительную динамику для нашего народа и региона", - подчеркнул Бора.

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно переписи 2010 года, составляет 718 727 человек. При этом большинство адыгов проживают за пределами России, говорится в справке "Адыги", размещенной на "Кавказском узле".

Материалы о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Сирия в огне", а новости о положении черкесских репатриантов в регионах юга России - на странице "Черкесский вопрос".