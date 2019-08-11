Двое осужденных сбежали из психбольницы в Волгоградской области

11 августа 2019, 11:30

Полиция разыскивает осужденных, сбежавших из психиатрической больницы в Калачевском районе, куда они были направлены на принудительное лечение из колонии.

Пациенты без ведома медперсонала покинули Волгоградскую областную психиатрическую больницу № 1 примерно в 05.10 по местному времени (6.10 мск) сегодня.

Они сбежали из палаты, находящейся на втором этаже здания, отжав решетку на оконном проеме, сообщило сегодня Главное управление МВД по Волгоградской области на своем сайте. Пациенты находились на принудительном лечении, один из них был осужден за убийство, второй - за угон машины и грабеж, отмечается в сообщении полиции.

Оба сбежавших пациента ранее отбывали наказание в колонии в Камышине, но несколько месяцев назад были отправлены в психиатрическую больницу для освидетельствования, передает со ссылкой на пресс-службу ведомства "Волгоград-онлайн".

"В больнице принимают решение, могут ли они быть освобождены досрочно и представляют ли какую-либо опасность для окружающих", - пояснили в пресс-службе. Консилиум врачей решил поместить этих осужденных в больницу, так как почитал, что они опасны и им требуется принудительное лечение, сообщила полиция.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2018 года житель Волгограда пытался сбежать из Красноармейского районного следственного отдела СКР, куда был доставлен для допроса по делу о педофилии, через окно на пятом этаже..