11 августа 2019, 09:31

19 человек пострадали при ДТП с двумя автобусами в Азербайджане

18 взрослых и один ребенок госпитализированы после столкновения двух автобусов и легкового автомобиля в Гаджигабульском районе, сообщил Минздрав Азербайджана.

Авария произошла на трассе Кюрдамир - Ширван.

Столкнулись два автобуса и легковой автомобиль. По предварительным данным, травмы получили 19 человек, среди которых один ребенок, передает сегодня со ссылкой на Министерство здравоохранения Азербайджана ТАСС. Пострадавшие "доставлены в Ширванскую городскую и Кюрдамирскую районную больницы", - цитирует сообщение ведомства агентство.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта при столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Баку три человека получили травмы.

Примечание:

"Десять человек стали жертвами двух ДТП в Азербайджане", "Десять граждан Азербайджана пострадали в ДТП на Ставрополье", "20 человек остаются в больницах после ДТП в Азербайджане".

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