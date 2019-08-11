19 человек пострадали при ДТП с двумя автобусами в Азербайджане

11 августа 2019, 09:31

18 взрослых и один ребенок госпитализированы после столкновения двух автобусов и легкового автомобиля в Гаджигабульском районе, сообщил Минздрав Азербайджана.

Авария произошла на трассе Кюрдамир - Ширван.

Столкнулись два автобуса и легковой автомобиль. По предварительным данным, травмы получили 19 человек, среди которых один ребенок, передает сегодня со ссылкой на Министерство здравоохранения Азербайджана ТАСС. Пострадавшие "доставлены в Ширванскую городскую и Кюрдамирскую районную больницы", - цитирует сообщение ведомства агентство.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта при столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Баку три человека получили травмы.