Разбитые окна дома в селе Неркин Оратаг, НКР. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

09 августа 2019, 09:31

Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта подверглись обстрелам, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", утром 8 августа Азербайджан заявил об обстрелах трех сел, насчитав 21 нарушение режима перемирия.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раз", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах Газахского района, в селe Агбулаг Товузского района, в селe Заманлы Гедабекского района.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.20 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Перемирие, объявленное после военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, не остановило вооруженное противостояние сторон, отмечается в материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Более двух лет стороны  обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле".

На тематической странице "Карабах: худой мир или война" "Кавказский узел" размещает новости о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта.

Примечание:

"Педро Аграмунт призвал стороны карабахского конфликта к выполнению резолюций Совбеза ООН", "Подписание "базовых принципов" дестабилизирует ситуацию в Нагорном Карабахе, опасаются карабахские политики", "Эксперты призвали МГ ОБСЕ усилить мониторинг в зоне карабахского конфликта".

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