Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

09 августа 2019, 09:31

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта подверглись обстрелам, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", утром 8 августа Азербайджан заявил об обстрелах трех сел, насчитав 21 нарушение режима перемирия.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раз", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах Газахского района, в селe Агбулаг Товузского района, в селe Заманлы Гедабекского района.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.20 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Перемирие, объявленное после военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, не остановило вооруженное противостояние сторон, отмечается в материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Более двух лет стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле".