Кабмин Армении утвердил размер компенсаций жертвам мартовских событий 2008 года

09 августа 2019, 02:28

Размер единовременной выплаты жертвам событий 1-2 марта 2008 года составит от 10,5 до 63 тысяч долларов. Точное число получивших телесные повреждения во время разгона манифестантов неизвестно, заявил Минюст Армении. Многие могут не получить компенсацию, люди опасались обращаться к врачам для определения тяжести увечий, опасаясь уголовного преследования, пояснил юрист Армен Хачатрян.

Столкновения демонстрантов с полицией 1-2 марта 2008 года в Ереване произошли во время беспорядков, которые начались после разгона митинга оппозиции, не согласившейся с итогами выборов главы государства. Президентом тогда был избран Серж Саргсян. В столкновениях погибли 10 человек и более 250 получили ранения, говорится в материале "Бунт в Армении. 10 лет спустя", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Кабмин Армении 8 августа одобрил проект решения о финансовом содействии пострадавшим при разгоне манифестантов 1-2 марта 2008 года, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямую трансляцию правительственного заседания на YouTube.

Согласно решению, правопреемники погибших во время разгона манифестантов получат по 30 миллионов драмов (около 63 тысячи долларов), получившие тяжкие и средние увечья – по 15 миллионов драмов (свыше 31,5 тысячи долларов) и 5 миллионов драмов (около 10,5 тысяч долларов) соответственно. Жертвы мартовских событий 2008 года могут обратиться в Минюст для получения финансового содействия в течение трех лет после вступления решения в силу.

В решении, опубликованном на сайте правительства, отмечено, что «решение вступает в силу на следующий день после его официальной публикации».

Согласно данным Специальной следственной службы, пострадавшими в рамках дела «1 марта» признаны 63 человека, в их числе 20 полицейских, 29 солдат внутренних войск полиции и один военнослужащий-контрактник, заявила один из авторов законопроекта, вице-спикер парламента Лена Назарян.

Данных, сколько человек точно сможет рассчитывать на единовременные выплаты, у Минюста нет, сказал сотрудник пресс-службы ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

С 2008 года была проблема учета, сколько человек получили телесные повреждения и какой степени, отметил юрист Армянского Национального конгресса Армен Хачатрян.

«Люди боялись обращаться, чтобы зафиксировать степень увечий, опасаясь уголовного преследования. Были прецеденты, когда после таких попыток им предъявляли обвинения, и они становились фигурантами уголовных дел. До революции предпочитали молчать о полученных ранениях, опасаясь, что их родственники будут уволены. После революции к нам обратились три человека, которых уже признали потерпевшими», - заявил он «Кавказскому узлу».

Степень повреждения будут определять на основании имеющихся медицинских справок о ранениях, добавил юрист.

«Но есть люди, которые получили огнестрельные ранения, но давно эмигрировали из страны. Нужно время, чтобы составить списки пострадавших при разгоне», - сказал Хачатрян.

29-летний Андраник Арутюнян признан в деле «1 марта» потерпевшим. Он рассказал, что во время мартовских событий 2008 года потерял левый глаз и стал инвалидом III группы.

«Мне тогда еще и 18 лет не было. Из какого оружия я был ранен, не знаю до сих пор. Помню, что потерял сознание. После выписки из больницы меня таскали на допросы то в прокуратуру, то в полицию. Пугали, оказывали давление, чтобы я дал нужные показания. Все это время меня мучили боли, но обезболивающего мне не давали. Хотелось поскорей от них избавиться, а не пытаться понять, из чего был ранен», - заявил он «Кавказскому узлу».

По его словам, судебно-медицинская экспертиза указала наличие у него легких телесных повреждений.

«Тогда всем давала такие справки. Теперь мне придется заново пройти экспертизу для получения выплаты. Решение [правительства] – важное. Это оценка нашей борьбы против режима. При прежнем режиме никакого финансового содействия я не получал. Конечно, хотелось бы, чтобы сумма покрыла все расходы на лечение. Но в этом случае, главное внимание», - считает молодой человек.

Финансовое содействие позволит в дальнейшем обратиться в суд за компенсацией, так как он лишился трудоспособности, добавил Арутюнян. «За все эти годы я так и не смог найти работу. Никто не принимали на работу человека с одним глазом. Выполнять тяжелую работу нельзя, противопоказано. Живу на пенсию по инвалидности – в 26,5 тысяч драмов (55 долларов)», - сказал он.