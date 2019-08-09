Несогласные с подсчётом голосов в ходе выборов президента Армении 1 марта 2008 года на улице в Ереване. Фото: Serouj, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3653411

09 августа 2019, 02:28

Кабмин Армении утвердил размер компенсаций жертвам мартовских событий 2008 года

Размер единовременной выплаты жертвам событий 1-2 марта 2008 года составит от 10,5 до 63 тысяч долларов. Точное число получивших телесные повреждения во время разгона манифестантов неизвестно, заявил Минюст Армении. Многие могут не получить компенсацию, люди опасались обращаться к врачам для определения тяжести увечий, опасаясь уголовного преследования, пояснил юрист Армен Хачатрян.

Столкновения демонстрантов с полицией 1-2 марта 2008 года в Ереване произошли во время беспорядков, которые начались после разгона митинга оппозиции, не согласившейся с итогами выборов главы государства. Президентом тогда был избран Серж Саргсян. В столкновениях погибли 10 человек и более 250 получили ранения, говорится в материале "Бунт в Армении. 10 лет спустя", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Кабмин Армении 8 августа одобрил проект решения о финансовом содействии пострадавшим при разгоне манифестантов 1-2 марта 2008 года, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямую трансляцию правительственного заседания на YouTube.

Согласно решению, правопреемники погибших во время разгона манифестантов получат по 30 миллионов драмов (около 63 тысячи долларов), получившие тяжкие и средние увечья – по 15 миллионов драмов (свыше 31,5 тысячи долларов) и 5 миллионов драмов (около 10,5 тысяч долларов) соответственно. Жертвы мартовских событий 2008 года могут обратиться в Минюст для получения финансового содействия в течение трех лет после вступления решения в силу.

В решении, опубликованном на сайте правительства, отмечено, что «решение вступает в силу на следующий день после его официальной публикации».

Согласно данным Специальной следственной службы, пострадавшими в рамках дела «1 марта» признаны 63 человека, в их числе 20 полицейских, 29 солдат внутренних войск полиции и один военнослужащий-контрактник, заявила один из авторов законопроекта, вице-спикер парламента Лена Назарян.

Данных, сколько человек точно сможет рассчитывать на единовременные выплаты, у Минюста нет, сказал сотрудник пресс-службы ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

С 2008 года была проблема учета, сколько человек получили телесные повреждения и какой степени, отметил юрист Армянского Национального конгресса Армен Хачатрян.

«Люди боялись обращаться, чтобы зафиксировать степень увечий, опасаясь уголовного преследования. Были прецеденты, когда после таких попыток им предъявляли обвинения, и они становились фигурантами уголовных дел. До революции предпочитали молчать о полученных ранениях, опасаясь, что их родственники будут уволены. После революции к нам обратились три человека, которых уже признали потерпевшими», - заявил он «Кавказскому узлу».

Степень повреждения будут определять на основании имеющихся медицинских справок о ранениях, добавил юрист.

«Но есть люди, которые получили огнестрельные ранения, но давно эмигрировали из страны. Нужно время, чтобы составить списки пострадавших при разгоне», - сказал Хачатрян.

29-летний Андраник Арутюнян признан в деле «1 марта» потерпевшим. Он рассказал, что во время мартовских событий 2008 года потерял левый глаз и стал инвалидом III группы.

«Мне тогда еще и 18 лет не было. Из какого оружия я был ранен, не знаю до сих пор. Помню, что потерял сознание. После выписки из больницы меня таскали на допросы то в прокуратуру, то в полицию. Пугали, оказывали давление, чтобы я дал нужные показания. Все это время меня мучили боли, но обезболивающего мне не давали. Хотелось поскорей от них избавиться, а не пытаться понять, из чего был ранен», - заявил он «Кавказскому узлу».

По его словам, судебно-медицинская экспертиза указала наличие у него легких телесных повреждений.

«Тогда всем давала такие справки. Теперь мне придется заново пройти экспертизу для получения выплаты. Решение [правительства] – важное. Это оценка нашей борьбы против режима. При прежнем режиме никакого финансового содействия я не получал. Конечно, хотелось бы, чтобы сумма покрыла все расходы на лечение. Но в этом случае, главное внимание», - считает молодой человек.

Финансовое содействие позволит в дальнейшем обратиться в суд за компенсацией, так как он лишился трудоспособности, добавил Арутюнян. «За все эти годы я так и не смог найти работу. Никто не принимали на работу человека с одним глазом. Выполнять тяжелую работу нельзя, противопоказано. Живу на пенсию по инвалидности – в 26,5 тысяч драмов (55 долларов)», - сказал он.

Примечание:

"BBC заявила о причастности генерала Карапетяна к событиям марта 2008 года", "Гегам Петросян освобожден из-под ареста в Армении", "Генпрокуратура Армении добилась самоотвода судьи по делу Кочаряна".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

09 августа 2019, 06:05

  • Власти и оппозиция Грузии пришли к компромиссу в вопросе о выборах

    Правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" и оппозиции удалось договориться по ряду вопросов об изменении избирательного законодательства, главным из них оппозиция называет переход на новую пропорциональную систему выборов. Однако часть предложений правящей партии оппозиционеры отклонили. 

09 августа 2019, 05:43

09 августа 2019, 04:39

09 августа 2019, 03:51

09 августа 2019, 01:25

  • Владелец TV Pirveli рассказал об интересе следователей к его отцу

    Правоохранители задавали вопросы по делу о легализации денег "TBC банком", чтобы найти основания для возбуждения дела против отца, заявил после допроса в суде собственник телекомпании Pirveli Вахтанг Церетели. Поводом для допроса владельца телеканала стало то, что он является акционером двух финансовых компаний, которые участвовали в финансовых операциях банка, сказал прокурор.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи