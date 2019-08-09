09 августа 2019, 00:04

Житель Ростовской области получил 23 года за убийство детей

Суд признал жителя станицы Егорлыкской виновным в поджоге дома, где при пожаре погибли двое детей и беременная 17-летняя девушка.

Как писал "Кавказский узел", 29 июня трое детей погибли, еще два человека были госпитализированы после пожара в Егорлыкском районе Ростовской области. В поджоге дома следователи заподозрили 33-летнего жителя станицы.

33-летний житель станицы ночью 29 июня после конфликта со своей сожительницей, будучи пьяным, "разлил в коридоре дома горючую жидкость, после чего поджог", полагает следствие.  Трое дочерей сожительницы 6, 8  и 17 лет погибли, а она сама с ожогами была доставлена в больницу. Подозреваемый также получил ожоги и был госпитализирован. 

Суд признал жителя станицы виновным по трем статьям - об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и уничтожении имущества (ч.2 ст. 167 УК РФ) и назначил ему 23 года лишения свободы, сообщило 8 августа следственное управление следственного комитета по Ростовской области на своем сайте, не указав дату вынесения приговора.

Первые пять лет, согласно решению суда, он проведет в тюрьме, остальную часть срока - в исправительной колонии строгого режима, говорится в сообщении ведомства. Отметим, максимальное наказание по этим статьям - смертная казнь.

Комментариев от осужденного или его представителей относительно приговора суда не поступало. 

Примечание:

"Жители дома в Ростове-на-Дону эвакуированы из-за пожара", "Два человека стали жертвами пожара на заводе в Ростовской области", "Ростовские погорельцы пожаловались на выселение из временного жилья"

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