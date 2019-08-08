Жительница Ингушетии осуждена за вовлечение ребенка в попрошайничество

08 августа 2019, 22:23

Малгобекский городской суд признал виновной местную жительницу в том, что она вовлекла своего десятилетнего сына в систематическое занятие попрошайничеством, сообщила сегодня прокуратура.

По данным ведомства, женщина заставляла ребенка попрошайничать на улицах Малгобека с марта по май. "При этом вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное действие не связано с тяжелыми жизненными обстоятельствами, вызванными утратой источника средств к существованию или отсутствием места жительства", - заявила прокуратура Ингушетии.

Жительница Малгобека признана виновной по ч. 2 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое занятие попрошайничеством, совершенное родителем). Малгобекский городской суд назначил ей наказание в виде двух лет ограничения свободы, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о резонансном случае попрошайничества в Чечне. Женщина просила милостыню, утверждая, что является вдовой и находится в трудной ситуации. Но власти выяснили, что у нее есть дом, земельный участок и два магазина. Сюжет об этом был показан 22 июля в эфире ЧГТРК "Грозный". Жители республики осудили публичную травлю семьи и оскорбительный тон репортажа.