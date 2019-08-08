08 августа 2019, 22:23

Жительница Ингушетии осуждена за вовлечение ребенка в попрошайничество

Малгобекский городской суд признал виновной местную жительницу в том, что она вовлекла своего десятилетнего сына в систематическое занятие попрошайничеством, сообщила сегодня прокуратура.

По данным ведомства, женщина заставляла ребенка попрошайничать на улицах Малгобека с марта по май. "При этом вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное действие не связано с тяжелыми жизненными обстоятельствами, вызванными утратой источника средств к существованию или отсутствием места жительства", - заявила прокуратура Ингушетии.

Жительница Малгобека признана виновной по ч. 2 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое занятие попрошайничеством, совершенное родителем). Малгобекский городской суд назначил ей наказание в виде двух лет ограничения свободы, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о резонансном случае попрошайничества в Чечне. Женщина просила милостыню, утверждая, что является вдовой и находится в трудной ситуации. Но власти выяснили, что у нее есть дом, земельный участок и два магазина. Сюжет об этом был показан 22 июля в эфире ЧГТРК "Грозный". Жители республики осудили публичную травлю семьи и оскорбительный тон репортажа. 

Примечание:

"Сюжет о побирающейся чеченке указал на новый тренд кадыровской пропаганды", "В Кабардино-Балкарии полицейские задержали за попрошайничество 28 детей", "В Чечне выявлены 17 безнадзорных детей".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

08 августа 2019, 23:27

08 августа 2019, 23:23

08 августа 2019, 22:45

08 августа 2019, 22:27

08 августа 2019, 22:10

  • 1 Тумсо указал на различие имама Шамиля и Ахмата Кадырова

    Ахмат Кадыров перешел на сторону России и начал бороться с теми, кого призывал с Россией воевать, напомнил блогер Тумсо Амбдурахманов после критики Рамзана Кадырова в адрес имама Шамиля. Спор между муфтиятом Дагестана и главой Чечни он расценил как провокацию межнационального конфликта.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи