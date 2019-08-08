Журналистка "Новой газеты" оштрафована после пикета в поддержку Эстемировой

08 августа 2019, 21:48

Суд назначил 15 тысяч рублей штрафа журналистке "Новой газеты" Елене Милашиной, задержанной в Москве на акции в годовщину убийства сотрудницы грозненского офиса "Мемориала" Натальи Эстемировой.

Как писал "Кавказский узел", Елена Милашина была задержана вместе с председателем совета Правозащитного центра "Мемориал" Александром Черкасовым и главой комитета "Гражданское содействие" Светланой Ганнушкиной 15 июля на Красной площади в Москве после пикета памяти Натальи Эстемировой. Правоохранители отпустили их, составив административные протоколы. 30 июля суд оштрафовал Черкасова на 10 тысяч рублей, а Ганнушкину - на 150 тысяч рублей, правозащитники заявили, что обжалуют решения о штрафах. Друзья и коллеги Ганнушкиной вызвались собрать деньги для уплаты ее штрафа.

Наталью Эстемирову похитили в Грозном 15 июля 2009 года, вывезли в Ингушетию и убили. По информации Эстемировой о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, говорится в биографии Натальи Эстемировой, опубликованной на "Кавказском узле". С информацией о расследовании и основных версиях убийства правозащитницы можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

Тверской суд Москвы сегодня признал Милашину виновной по статье о нарушении установленного порядка проведения пикетирования КоАП (ч. 5 ст. 20.2) и назначил ей 15 тысяч рублей штрафа, сообщил "Мемориал" на своем сайте. При этом судья отказалась удовлетворить заявленные защитой ходатайства о допросе свидетелей - Ганушкиной и Черкасова, а также задержавших правозащитников сотрудников полиции, об истребовании ряда важных сведений из отдела полиции, куда доставили Милашину. Судья также не согласилась приобщить к материалам дела две фотографии потерянного ходатайства защиты и видеозапись недопуска к задержанной адвокатов. Защите также было отказано в прошении вернуть материал дела в отдел полиции из-за нарушений в протоколе.

На судебном заседании Милашина заявила, что рапорт подписал не тот человека, который её задержал. «Рапорт не соответствует действительности», - цитирует Милашину правозащитный центр. Адвокат Александр Караваев просил прекратить дело за отсутствием состава правонарушения.

На сайте Тверского суда Москвы информации о решении суда нет по состоянию на 21.20 мск сегодня.

Новости, связанные с убийствами Натальи Эстемировой и ее подруги, журналистки Анны Политковской, "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Политковская и Эстемирова".