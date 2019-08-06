Суд в Нальчике продлил арест Валерию Карданову

06 августа 2019, 22:36

Как писал "Кавказский узел", Валерий Карданов находился в международном розыске, а в августе 2018 года был задержан и помещен под стражу. 25 июля Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил решение об очередном продлении ареста и вернул его дело на повторное рассмотрение. 2 августа судья Зейнаф Кафоева, рассматривавшая его дело, взяла самоотвод.

В начале сегодняшнего заседания Валерий Карданов попросил суд отложить заседание, так как два его адвоката, Алаудин Мусаев и Наталья Харченко, ушли в отпуск. Он просил предоставить ему время для того, чтобы найти адвоката и заключить с ним соглашение. Карданов отметил, что не ставит под сомнение профессиональные качества приглашенного адвоката, однако все же хотел бы найти адвоката сам.

В свою очередь, приглашенный адвокат Расул Толбаев сказал, что не считает возможным быть адвокатом Карданова, если он этого не желает, и отметил, что не согласовал позиции со своим подзащитным. "Я даже не успел с ним поговорить", - указал адвокат. Однако гособвинитель и представитель "Роснефти" выступили против ходатайства Карданова, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

После этого адвокат заявил, что не успел ознакомиться с материалами дела. Он просил суд предоставить ему три дня для этого. Судья Людмила Суровцева сказала, что дает ему сорок минут, и объявила перерыв.

В перерыве Карданов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что не совершал никакого преступления, ничего не украл, никакого ущерба "Роснефти" не наносил. "Я имел 62% акций предприятия "Каббалкнефтепродукт", которые безвозмездно передал "Роснефти"", - подчеркнул Карданов, пожаловавшись на "преследование" со стороны компании.

Решение суда было оглашено в 18 часов. Суд продлил Карданову арест на два месяца.

По данным следствия, Карданов, возглавляя ПАО НК "Роснефть" - Кабардино-Балкарская топливная компания" (КБТК), перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". Ему предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате имущества и подделке документов. Своей вины Карданов не признает. Бухгалтерских документов, которые свидетельствовали бы о многомиллионной недостаче, нет, а база "Баксан" всегда оставалась в пользовании КБТК, утверждает защита.