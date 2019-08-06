06 августа 2019, 19:27

Дело начальника штаба МВД Ингушетии дошло до суда

Бывший начальник штаба МВД Ингушетии, получивший деньги за трудоустройство в ведомство, обвинен в покушении на мошенничество, сообщили сегодня следователи.

Как писал "Кавказский узел", 30 января несколько неофициальных источников сообщили о том, что начальник штаба МВД Ингушетии взят под стражу по подозрению в мошенничестве со служебным жильем. Позднее МВД Ингушетии проинформировало, что он задержан по подозрению в мошенничестве.

Расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника штаба МВД Ингушетии завершено. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК России (покушение на совершение мошенничества в крупном размере), сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета России по Ингушетии на своем сайте.

По данным следствия, обвиняемый 30 января получил от потерпевшей 260 тысяч рублей за ее трудоустройство в региональное МВД. В тот же день он был задержан по подозрению в мошенничестве. "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства.

Примечание:

"Прокуратура заявила о мошенничестве чиновников Минстроя на 14 миллионов", "Глава компании заподозрен в мошенничестве после противопаводковых работ в Ингушетии", "Застройщик в Ингушетии заподозрен в махинациях с госконтрактами на 20 миллионов".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

06 августа 2019, 19:23

06 августа 2019, 18:46

06 августа 2019, 18:40

06 августа 2019, 17:49

06 августа 2019, 17:46

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи