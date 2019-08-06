Дело начальника штаба МВД Ингушетии дошло до суда

06 августа 2019, 19:27

Бывший начальник штаба МВД Ингушетии, получивший деньги за трудоустройство в ведомство, обвинен в покушении на мошенничество, сообщили сегодня следователи.

Как писал "Кавказский узел", 30 января несколько неофициальных источников сообщили о том, что начальник штаба МВД Ингушетии взят под стражу по подозрению в мошенничестве со служебным жильем. Позднее МВД Ингушетии проинформировало, что он задержан по подозрению в мошенничестве.

Расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника штаба МВД Ингушетии завершено. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК России (покушение на совершение мошенничества в крупном размере), сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета России по Ингушетии на своем сайте.

По данным следствия, обвиняемый 30 января получил от потерпевшей 260 тысяч рублей за ее трудоустройство в региональное МВД. В тот же день он был задержан по подозрению в мошенничестве. "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства.