Жители села в Дагестане начали возведение нового минарета на месте разрушенного

06 августа 2019, 18:46

Башня старинной мечети в дагестанском селе Аксай упала при попытке ее укрепить, так как была ветхая, сообщили имам и глава селения. По их словам, при происшествии никто не пострадал, а новый минарет планируется выстроить в течение двух месяцев.

Как писал "Кавказский узел", в селе Аксай Хасавюртовского района упала башня старинной мечети, которую местные жители пытались выровнять. Видео падения башни в селе Аксай было опубликовано 4 августа и вызвало активное обсуждение пользователей Instagram. Некоторые из комментаторов предположили, что минарет мог быть разрушен специально.

На видео, которое было опубликовано в соцсетях, в частности, на странице сообщества golos.dagestana, видно, что строение, удерживаемое веревками, рухнуло на забор частного домовладения, расположенного через дорогу. На переднем плане в ролике также видна группа убегающих мужчин. Большинство комментаторов раскритиковали тех, кто решил самостоятельно ремонтировать минарет, однако признали, что при иных обстоятельствах могли быть жертвы. При этом в сообщении, сопровождающем видео, указано, что в результате происшествия люди не пострадали.

Мечеть с минаретом в селении Аксай была построена в начале прошлого века, но при советской власти она не использовалось как религиозное сооружение, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" имам села Арслан-хаджи Моллаев.

"Во времена советской власти мечеть использовалась военнослужащими как баня. Вода стекала под фундамент минарета, и со временем он накренился в сторону", – отметил он.

В середине 90-х годов мечеть разобрали, однако минарет трогать не стали, уточнил имам. "У нас село большое. Здесь 11 мечетей с хорошим ремонтом. Поэтому уделить внимание этой мечети с минаретом мы не могли. Но сейчас один из жителей пожелал восстановить мечеть, так как это все-таки наша история", – рассказал Арслан Моллаев.

Сельское поселение Аксай в Хасавюртовском районе Дагестана является одним из крупнейших кумыкских населённых пунктов на территории республики. По данным на январь 2019 года, в нем проживают 9 634 человека, говорится в статье из "Википедии".

Рядом с минаретом построено новое здание мечети, строители уже приступили к облицовке стен и внутренним работам.

"Мы долго решали, что делать с минаретом – попытаться укрепить его или разобрать и построить на его месте новый. Крен у минарета был заметный, и даже жительница соседнего дома, в сторону которого накренилось строение, просила принять меры, чтобы обеспечить безопасность. В итоге мы решили попытаться выровнять минарет и укрепить его, а затем отремонтировать и облицевать декоративным камнем. Для этого пригласили специалиста, который уже выравнивал порядка 6-7 минаретов по республике. Но, к сожалению, при этой попытке он развалился", – сообщил имам села.

Он подтвердил, что в результате происшествия никто не пострадал. Крыша минарета задела только часть забора соседнего дома, добавил имам. "Во дворе этого дома стоял КамАЗ, но ни грузовик, ни сам дом, и даже ворота не оказались повреждены. Небольшой участок забора между воротами и домом поврежден, но его быстро восстановят", – отметил Арслан Моллаев.

В тот же день, сообщил имам, молодежь села начала разбор завалов, и сейчас строители приступили к возведению минарета на том же месте. "Рабочие, мастера и материал у нас есть. Работы идут полным ходом. Думаем, в течение двух месяцев мы закончим", – предположил Арслан Моллаев.

Глава села Аксай Алибек Байсунгуров подтвердил, что минарет находился в ветхом состоянии. "Здание минарета накренилось в сторону соседнего двора примерно на один метр. Строители пытались исправить крен, но оно было слишком ветхим, раствор между кирпичами был слабым, и поэтому оно рассыпалось", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Алибек Байсунгуров.

По его словам, зданию было больше ста лет. "Точной даты начала строительства нет. Но большинство старожилов села говорят, что оно было построено примерно в 1904-1905 годах", - отметил Алибек Байсунгуров.

Серьезных разрушений при падении минарета не было, так как он рассыпался еще до падения, также подтвердил он. "Были задеты провода электропередачи, но мы вызвали бригаду [электриков], и они оперативно заменили провода", - сообщил Алибек Байсунгуров.