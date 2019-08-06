Ведомственные дома ФСБ на улице Гастелло в Сочи. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла"

06 августа 2019, 06:12

Московская компания инициировала банкротство строительного отдела ФСБ в Сочи

ФГУП "Кавказский военно-строительный отдел" ФСБ не полностью оплатило строительство дома, заявила суду столичная стройкомпания и потребовала признать банкротом предприятие, директор которого осужден по делу о хищении денег при строительстве ведомственных домов в Сочи.

Как информировал "Кавказский узел", Центральный райсуд Сочи в июне 2018 года признал руководителей УК "Инвест-Виктория" виновными в хищении более 391 миллиона рублей, полученных при выполнении договора подряда на строительство пяти домов на 500 квартир для сотрудников ФСБ. В феврале 2018 года сообщалось о задержании гендиректора "Кавказского военно-строительного отдела" ФСБ России Сергея Совертокина, который, по версии следствия, допустил выплату авансов УК "Инвест-Виктория".

Конкурсный управляющий московского ООО "ППМ-строительство" подал иск о банкротстве "Кавказского военно-строительного отдела" ФСБ России в связи с наличием непогашенного долга на сумму 5,7 миллиона рублей. Эта задолженность возникла в 2016 году при строительстве 40-квартирного жилого дома в Новошахтинске Ростовской области, где должник выступал в качестве генподрядчика, а истец был исполнителем работ, пишет сегодня, 6 августа, "Коммерсант".

Гендиректор ФГУП Сергей Совертокин в феврале 2019 года был признан Северо-Кавказским окружным военным судом виновным в превышении полномочий, связанном с хищением денег при строительстве ведомственного жилья в Сочи, и приговорен к четырем годам колонии, отмечает издание.

Совертокин обжаловал приговор в Верховном суде России, однако решение суда первой инстанции 20 июня было оставлено без изменений, уточняется в карточке дела на сайте Северо-Кавказского окружного военного суда. 

Иск о банкротстве "Кавказского военно-строительного отдела" ФСБ России, который зарегистрирован в Сочи, поступил в Арбитражный суд Краснодарского края 1 августа, сообщается в материалах на сайте картотеки арбитражных дел "Электронное правосудие".

Предприятие с февраля 2018 года находится в процессе реорганизации, по итогам которой оно вместе с ФГУП "Проектный институт" ФСБ России будет присоединено к ФГУП "Управление специального строительства" ФСБ, говорится в материалах на сайте Федеральной налоговой службы России.

Примечание:

"Полковник ФСБ арестован по делу о взятках при строительстве домов в Сочи", "Сочинский полицейский приговорен к 4 годам колонии за взятку", "Ростовский подрядчик заподозрен в хищении 17 миллионов на олимпийской стройке".

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