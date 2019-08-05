Пассажиры после экстренной посадки самолета в Минводах прилетели в Сочи

05 августа 2019, 04:54

Пассажиров рейса авиакомпании "Азимут" из Элисты, совершившего вынужденную посадку в Минеральных Водах, доставил в Сочи резервный рейс.

Как писал "Кавказский узел", самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут", летевший из Элисты в Сочи, 4 августа совершил экстренную посадку из-за разгерметизации в международном аэропорту Минеральных Вод.

Пассажиры рейса А4 353 "Элиста-Сочи" вылетели резервным бортом авиакомпании "Азимут" из аэропорта Минеральных Вод, пишет сегодня ТАСС.

Резервный борт за пассажирами рейса прилетел из аэропорта Ростова-на-Дону.

Рейс прибыл в международный аэропорт Сочи сегодня, 5 августа в 00.15, сообщается на онлайн-табло аэропорта Сочи.

"Кавказский узел" также писал, что 5 мая авиалайнер SSJ-100 компании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Мурманск, аварийно приземлился и загорелся в аэропорту Шереметьево. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. 41 человек погиб. В их числе жители Дагестана, Волгоградской области и Краснодарского края.