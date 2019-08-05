Борцы из регионов Юга России завоевали четыре золотые медали международного турнира

05 августа 2019, 03:55

Уроженцы Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Чечни стали обладателями четырех золотых медалей международного турнира по греко-римской борьбе.

Как писал "Кавказский узел", борец из Кабардино-Балкарии Виталий Кабалоев завоевал золотую медаль турнира по греко-римской борьбе в Германии в весовой категории 55 кг.

Этап Гран-при по греко-римской борьбе прошел 3 и 4 августа в Дортмунде (Германия).

Российская сборная на соревнованиях в Германии всего завоевала шесть золотых медалей. Помимо уроженца Кабардино-Балкарии Виталия Кабалоева золото сборной принесли Адлан Акиев из Чечни (весовая категория до 82 кг), Мингиян Семенов из Калмыкии (весовая категория до 60 кг) и Муса Евлоев из Ингушетии (весовая категория до 97 кг), пишет 4 августа championat.com.

Серебряные медали турнира российской сборной принесли Абуязид Манцигов из Чечни (до 72 кг) и Сосруко Кодзоков из Кабардино-Балкарии (до 87 кг), пишет РИА "Новости".