Три одиночных пикета в поддержку честных выборов прошли в Волгограде

04 августа 2019, 22:40

Активисты в центре Волгограда потребовали отставки правительства и выступили против подавления протеста оппозиции в Москве и Санкт-Петербурге.

Пикеты прошли сегодня с 17.00 до 18.40 по местному времени (16.00 - 17.40 мск) в центре Волгограда на пересечении Аллеи Героев и проспекта Ленина. Владимир Васильченко держал плакат "Нет честных выборов - нет законной власти!" Елена Шеина и Наталья Дорожнова по очереди демонстрировали плакат "Хочешь знать правду? Заходи в ин-нет, на канал Ютьюб, смотри видео". Полиция не обращала внимания на участников пикетов. Прохожие не выражали агрессии и не устраивали провокаций, передал корреспондент "Кавказского узла".

Жительница Волгограда, индивидуальный предприниматель Елена Шеина сказала корреспонденту "Кавказского узла", что "к традиционным требованиям отставки правительства с недавних пор у волгоградских активистов добавился протест против жестких мер подавления шествий оппозиции в Москве и Санкт-Петербурге". "Поддерживаем действия оппозиции и требования проведения честных выборов", - отметила она.

3 августа в Москве и Санкт-Петербурге прошли протесты против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. На аналогичном митинге 27 июля были задержаны сотни людей, в том числе много иногородних. После задержания силовики держали людей в автозаке около шести часов, а в протоколе об административном нарушении указали недостоверные сведения, рассказал один из задержанных, дагестанский блогер Керим Гамидов.

По мнению Шеиной, на федеральном телевидении нет достоверной и полной информации об этих шествиях.

"Поэтому у нас в руках плакат, призывающий использовать другие каналы коммуникации для получения объективной информации о том, что происходило на акциях протеста и что вообще происходит в стране", - пояснила другая активистка Наталья Дорожнова.

Владимир Васильченко, комментируя требование, написанное на его плакате, сказал, что, если не будет честных выборов, то "о какой законности власти может идти речь".

Прохожие по-разному отнеслись к лозунгам активистов. Работник типографии Андрей Назаров поддержал их требования. "Люди в Москве и Питере вышли на улицу, чтобы заявить свой протест против того беспредела, который царит сейчас в избирательной системе страны. Власть ставит препоны кандидатам от оппозиции, и делает это самым бесцеремонным образом. А федеральные каналы я давно не смотрю. Новости черпаю из соцсетей", - рассказал Андрей Назаров.

"Власть начинает закручивать гайки. Это стало заметно. Огорчает ли это меня, не знаю. Пока еще для себя не решил", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" студент, представившийся Анатолием.

Бывшая учительница, пенсионерка Алевтина Иванова считает, что участники пикетов получают деньги за протестные акции. "Это аморально - смущать людей из-за мелкого меркантилизма", - заявила она.