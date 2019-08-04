Суд ужесточил меру пресечения подозреваемому в убийстве уроженцу Чечни

04 августа 2019, 10:36

Апелляционный суд на Украине постановил заменить домашний арест на содержание под стражей уроженцу Чечни Амхаду Илаеву, подозреваемому в убийстве семьи Калиниченко, сообщил активист Николай Кожушко.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта Национальная полиция Украины сообщила о задержании в Харьковской области и аресте на 40 суток подозреваемого в убийстве семьи в Чечне Амхада Илаева. Задержанный, по данным ведомства, находился в международном розыске по линии Интерпола и Европола, следствие считает его причастным к убийству пяти человек "на почве межнациональной розни". 22 апреля стало известно, что Илаев отпущен из СИЗО в Харькове. Сам он настаивает на своей невиновности.

Пятерых членов русскоязычной семьи Калиниченко убили в Первомайском под Грозным в августе 2009 года. Двое мужчин и три женщины были застрелены во сне, а двух маленьких детей убийцы оставили в живых. МВД Чечни объявило, что в убийстве подозревается участник вооруженного подполья, его фамилия не называлась. По версии ведомства, один из членов семьи Калиниченко опознал боевика, причастного к терактам в Грозном, что послужило основанием для расправы.

Апелляционный суд в Харькове принял решение изменить меру пресечения находящемуся под домашним арестом Илаеву, написало сегодня со ссылкой на активиста Николая Кожушко агентство "Чеченинфо". "Арестовали на два месяца", - цитирует активиста издание.

По словам Кожушко, защита ходатайствовала о том, чтобы оставить Илаева под домашним арестом, ссылаясь на то, что у него есть несовершеннолетние дети, и он ранее не уклонялся от посещений судебных заседаний. Однако "суд согласился с прокурором, который настаивал на аресте", - приводят слова Кожушко "Кавказ. Реалии".

В июле Октябрьский райсуд Харькова встал на сторону защиты и поместил Илаева под домашний арест, несмотря на ходатайство прокурора об аресте, отмечает издание.