Девять самодельных бомб найдены в дагестанском селе

04 августа 2019, 07:17

Силовики уничтожили взрывные устройства, обнаруженные на заброшенном складе в Унцукульском районе Дагестана, сообщила ФСБ.

По данным ведомства, бомбы были найдены на северо-восточной окраине селения Гимры.

"На территории заброшенного складского помещения обнаружено девять предметов, которые позднее идентифицированы как самодельные взрывные устройства", - цитирует 4 августа пресс-релиз управлении ФСБ по Дагестану РИА "Новости".

Бомбы представляли собой ржавые металлические трубы, заправленные смесью аммиачной селитры с алюминиевой пудрой и кусками арматуры, отмечается в релизе силовиков. Мощность заряда взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила порядка 90 килограммов, передает со ссылкой на ведомство "Коммерсант". Все бомбы уничтожены на месте, отмечается в сообщении.

На сайте ФСБ России информации о найденных взрывных устройствах нет, по состоянию на 06.50 мск 4 августа.

"Кавказский узел" также писал, что в августе 2018 года силовики перекрыли улицу Тахо-Годи в Махачкале для проверки подозрительного предмета.