04 августа 2019, 06:09
Турист погиб при падении с обрыва в Грузии
Турист пытался сфотографироваться на курорте Саирме и сорвался с обрыва.
Несчастный случай произошел на курорте Саирме в регионе Имерети 3 августа.
По предварительной версии, семья, которая отдыхала в одной из гостиниц курорта, прогуливалась в лесу неподалеку. Один из членов семьи решил сфотографироваться на фоне гор и поднялся на холм, пишет "Грузия-онлайн".
Турист поскользнулся и упал с десятиметровой высоты. Он умер на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства", сообщает "Спутник-Грузия".
Ранее "Кавказский узел" также писал, что 16 июля на горе Казбек упал в трещину ледника турист из Литвы. Спасатели доставили его в клинику в Тбилиси.
"Спасатели нашли тело грузинской школьницы", "Турист попал под лавину в горах Грузии", "Двое туристов из Израиля спасены в Грузии".
04 августа 2019, 07:17
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Девять самодельных бомб найдены в дагестанском селе
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04 августа 2019, 05:12
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Проект летней школы в Карачаево-Черкесии столкнулся с противодействием чиновников
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04 августа 2019, 03:53
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Житель Дубовского района задержан после попытки подать жалобу на чиновника
Председатель общественной организации «Правопорядок» Василий Сивцев задержан полицейскими после визита к зампрокурора Волгоградской области, которому он собирался подать жалобу на нецелевое использование бюджетных средств одним из районных чиновников, сообщила его жена Галина.
04 августа 2019, 02:55
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В прошлом среди азербайджанцев была распространена практика кровной мести, однако для современного Азербайджана она - явление нетипичное, считают опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды, журналисты и жители разных регионов страны.
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Волгоградские архитекторы заявили о незаконных работах на объекте культурного наследия
Участники прошедшего в Волгограде круглого стола заявили о том, что на фасаде объекта культурного наследия регионального значения "Здание 226-го пехотного резервного Бобруйского полка" ведутся незаконные работы. В этом месте служили автор песни "Прощание славянки" Василий Агапкин и поэт Велимир Хлебников.
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04 августа 2019, 07:17
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