04 августа 2019, 06:09

Турист погиб при падении с обрыва в Грузии

Турист пытался сфотографироваться на курорте Саирме и сорвался с обрыва.

Несчастный случай произошел на курорте Саирме в регионе Имерети 3 августа.

По предварительной версии, семья, которая отдыхала в одной из гостиниц курорта, прогуливалась в лесу неподалеку. Один из членов семьи решил сфотографироваться на фоне гор и поднялся на холм, пишет "Грузия-онлайн".

Турист поскользнулся и упал с десятиметровой высоты. Он умер на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства", сообщает "Спутник-Грузия".

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 16 июля на горе Казбек упал в трещину ледника турист из Литвы. Спасатели доставили его в клинику в Тбилиси.

Примечание:

"Спасатели нашли тело грузинской школьницы", "Турист попал под лавину в горах Грузии", "Двое туристов из Израиля спасены в Грузии".

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