Волгоградские архитекторы заявили о незаконных работах на объекте культурного наследия

04 августа 2019, 01:56

Участники прошедшего в Волгограде круглого стола заявили о том, что на фасаде объекта культурного наследия регионального значения "Здание 226-го пехотного резервного Бобруйского полка" ведутся незаконные работы. В этом месте служили автор песни "Прощание славянки" Василий Агапкин и поэт Велимир Хлебников.

Участники прошедшего 3 августа круглого стола, организованного региональным отделением "Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры" (ВООПИИК), заявили "о грубейшем нарушении федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ", передает присутствовавший на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

С конца июля неизвестная подрядная организация (информационный стенд на месте работ отсутствует) проводит ремонтные работы на фасаде дома №2 "Д" по улице Новороссийской в городе Волгограде, рассказал председатель регионального отделения ВООПИИК Валерий Котельников.

Он рассказал, что дом является выявленным объектом культурного наследия (ОКН) "Здание 226-го пехотного резервного Бобруйского полка".

При осмотре здания Котельников, по его словам, обнаружил, что рабочие обкладывают фасад дома ориентировочно-стружечными плитами. Работники сообщили ему, что на эти плиты они собираются монтировать пластиковые панели с рисунком кирпичной кладки. К 3 августа работы на фасаде здания были приостановлены, но сейчас там установлен забор и проводится бетонирование отмостки.

"Я позвонил Крылову (Александру Крылову - заместителю главы областного Комитета Госохраны ОКН РФ, - прим. "Кавказского узла"), рассказал о незаконных работах. Окна его кабинета как раз расположены напротив этого дома. Но он сказал, что находится в отпуске", - рассказал Котельников.

Руководители регионального Комитета культуры и Комитета Госохраны ОКН РФ знают о ремонтных работах, так как они проводятся "прямо напротив здания областной администрации", заявил архитектор-реставратор, руководитель отделения НП "Российская ассоциация реставраторов" по Южному федеральному округу Сергей Сена.

По его словам, здание объекта культурного наследия построено в конце XIX века. В нем находилась конюшня 187-го Аварского полка (сформирован в 1805 году), к которому позже, в 1910 году, были присоединены 226-й Бобруйский и 308-й Царевский резервные пехотные полки. В 1910 году в этом полку служил автор песни "Прощание славянки" Василий Агапкин, а в 1916 году в казармах полка проходил воинскую службу известный поэт, основоположник русского футуризма Велимир Хлебников.

Сергей Сена попросил считать его слова официальным заявлением о "грубейшем нарушении закона".

"На этом объекте вообще любые работы производить запрещено без согласования (с Комитетом Госохраны объектов культурного наследия, - прим. "Кавказского узла"), любые изменения запрещены", - сказал он.

"Этот объект культурного наследия, несмотря на свой неказистый вид, имеет, помимо всего прочего, еще и большую туристическую ценность для нашего города", - отметил Валерий Котельников.

По словам юриста Сергея Иващенко, заказчик подобных работ на объекте культурного наследия "прежде, чем эти работы начать, должен получить сначала соответствующее разрешение в органе, уполномоченном на осуществление контроля над этой сферой деятельности".

"Действовать ему нужно в строгом соответствии с разработанной и согласованной с уполномоченным органом проектной документацией. В противном случае можно подпасть под действие 243-й статьи УК РФ и получить реальный срок наказания или статей 7.13 и 7.14 КоАП РФ – тогда придется заплатить крупные штрафы. Наказать могут и чиновников надзорных органов, которые знали, но не пресекли незаконную деятельность на ОКН", - пояснил он.

По его словам, нарушение законодательства по статье 243 УК РФ наказывается "штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до 400 часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок".

"Здесь нужно досконально разбираться в размере нанесенного объекту ущерба и степени виновности каждого", - при этом пояснил адвокат.

В региональном Комитете по государственной охране объектов культурного наследия в ответ на запрос корреспондента "Кавказского узла" о проводимых работах сообщили, что "какие-либо согласовательные или разрешительные документы на проведение ремонтных работ дома №2 "Д" по улице Новороссийская г. Волгограда, являющегося выявленным объектом культурного наследия "Здание 226-го пехотного резервного Бобруйского полка", Комитетом не выдавались".

"В настоящее время Комитетом организовано проведение мероприятий по контролю над состоянием объекта, по результатам которых должностными лицами Комитета будут принятия меры в пределах своих полномочий", - говорится в ответе.