Скриншот видео "Стычка на Ростов Арене", https://www.youtube.com/watch?v=AapL6ckTnfk

03 августа 2019, 13:45

"Ростов" наказан за стычку фанатов с полицией

Футбольный клуб "Ростов" заплатит 650 тысяч рублей и проведет две домашние игры на чужих стадионах за то, что не обеспечил безопасность во время игры со "Спартаком", постановил дисциплинарный комитет. Болельщики "Ростова" возмутились тем, что "Спартак" наказан гораздо мягче.

Как сообщал "Кавказский узел", футбольный матч второго тура Российской премьер-лиги между "Ростовом" и московским "Спартаком", который прошел 20 июля на стадионе "Ростов-Арена", завершился со счетом 2:2. После матча полицейские задержали болельщиков "Спартака". При попытке отбить их произошла стычка между правоохранителями и болельщиками. Были задержаны восемь фанатов.

Тренеры обеих команд после матча были оштрафованы на 10 тысяч рублей за выход из технической зоны, а сами клубы - на ту же сумму за нецензурные высказывания болельщиков.

Футбольный клуб "Ростов" не справился с обязанностью обеспечивать безопасность на стадионе, постановил Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. "Оштрафовать ФК "Ростов" г. Ростов-на-Дону на шестьсот пятьдесят тысяч рублей и обязать ФК "Ростов" г. Ростов-на-Дону провести два домашних матча на нейтральном поле в другом городе условно", - говорится в решении комитета.

До окончания сезона 2019/2020 годов "Ростову" дан испытательный срок. Еще одно подобное нарушение грозит клубу более строгими санкциями, предупредил дисциплинарный комитет.

Оштрафован и клуб "Спартак-Москва". Клуб должен будет выплатить 150 тысяч рублей "за неправомерные действия зрителей", говорится в решении, опубликованном 2 августа на сайте Российского футбольного союза.

Скриншот комментариев к решению КДК, https://vk.com/wall-33352573_732786?reply=732834Фанаты "Ростова" возмущены тем, что их клуб наказан строже, чем московский. "Спартаку всего лишь штраф смешной выписали на 150 тыс рублей. Могут и дальше резвиться на чужих стадионах", - написала Наталья Ростова в комментариях на странице ФК "Ростов" в соцсети "ВКонтакте".

На сайтах клубов "Ростов" и "Спартак" по состоянию на 13:40 мск 3 августа нет комментариев насчет решения КДК.

На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" размещен справочный материал "Футбольный клуб "Ростов".

Примечание:

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