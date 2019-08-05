Визит Суркова обозначил интересы Кремля в выборах президента Абхазии

05 августа 2019, 13:21

Кремлю неважно, кто победит на президентских выборах в Абхазии, для Москвы большее значение имеет стабильность в регионе, прокомментировал встречу Владислава Суркова и Рауля Хаджимбы сотрудник РАН Александр Крылов. Визит помощника Путина в Абхазию свидетельствует о поддержке действующего президента республики, возразил доцент МГИК Артур Атаев.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля помощник президента России Владислав Сурков, курирующий в Кремле вопросы Абхазии, встретился с президентом республики Раулем Хаджимбой для обсуждения инвестиционной программы на 2020-2022 годы. Он осмотрел строящиеся в Абхазии объекты и охарактеризовал российско-абхазские экономические отношения как "гармоничные".

В 2017 году Владимир Путин пообещал, что до 2019 года Россия инвестирует в Абхазию шесть миллиардов рублей. Объем финансовой помощи, который Россия выделила Абхазии в 2018 и 2019 годах, оценивался примерно в 3,24 миллиарда рублей.

Абхазия является частью системы безопасности России на Южном Кавказе, но не влияет на отношения Москвы с НАТО, считает руководитель Центра постсоветских исследований, заведующий Сектором Кавказа Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Крылов.

"Абхазия не играет никакой роли во взаимоотношениях России с НАТО. Понятно, что Абхазия и Южная Осетия вместе с Арменией являются звеньями той системы безопасности, которая выстроена Россией в регионе Южного Кавказа. В этих странах имеются три военные базы России. В этом плане Абхазия играет важную роль, но не влияет на политику Кремля с НАТО или другими странами", - сказал Александр Крылов корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, визит Суркова в Абхазию связан с опасениями Москвы по поводу возможных осложнений на президентских выборах. "Его последняя поездка связана не с НАТО, а с тем, что в Абхазии скоро выборы, а Москва совершенно не заинтересована в осложнениях... Этим я объясняю активность Суркова. Сурков передает Абхазии политические пожелания Москвы. Во время его визита, кроме финансовых вопросов, обсуждались также политические вопросы, в их числе и предстоящие выборы", - сказал Александр Крылов.

На 25 августа в Абхазии запланированы президентские выборы. Лидер "Блока оппозиционных сил" Аслан Бжания, названный политологами основным конкурентом действующего президента Рауля Хаджимбы, передумал выдвигать свою кандидатуру и призвал поддержать председателя партии "Амцахара" Алхаса Квицинию. Помимо Хаджимбы и Квицинии, кандидатами стали выдвиженец партии "Акзаара" Леонид Дзапшба и выдвинутые инициативными группами Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Астамур Какалия, Астамур Отырба и Астамур Тарба.

Российская финансовая помощь Абхазии и политическая поддержка взаимосвязаны, пояснил эксперт. "Нет основания полагать, что Москва будет поддерживать кого-то из кандидатов. Я думаю, что Сурков как раз передал пожелание Москвы о проведении достойных выборов, в результате которых население Абхазии сформирует ту власть, которую желает", - отметил Крылов.

Он уверен, что Россия выделяет деньги Абхазии для обеспечения стабильности в регионе. "То есть Россия платит за стабильность. Москва финансирует значительную часть бюджета Абхазии, платит зарплату бюджетникам, врачам и так далее, люди там получают российские пенсии. Это все очень важно для населения Абхазии и гарантирует финансово-экономическую безопасность. На эта зависимость от Москвы должна постепенно уменьшаться, и Хаджимба за это выступал. Но у него это, к сожалению, не очень получается", - сказал эксперт.

Визит Суркова перед выборами не был сигналом для Хаджимбы, что его кресло могут "отдать" другому провластному кандидату, уверен кавказовед, доцент кафедры истории МГИК Артур Атаев.

"Сурков четко подчеркивал превалирующую экономическую составляющую своего визита. Очевидно, что это форма поддержки Хаджимбы. Те заявления, которые прозвучали во время последнего визита, укладываются в эту логику. Общий контекст такой: Россия продолжает декларировать, что Абхазия ее союзник и инвестпрограмма будет полностью реализована. И этот фактор Хаджимба использует в своих политических целях во время предвыборной кампании", - сказал Артур Атаев корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, в качестве партнера Кремль рассматривает именно Хаджимбу. "Но российская внешняя политика становится более гибкой. Не исключаю, что Москва провела встречи также с представителями оппозиции. Не на уровне Суркова, а на более низком уровне", - отметил Атаев.

На "Кавказском узле" размещена биография президента Абхазии Рауля Хаджимбы. Новости о президентских выборах в Абхазии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает".

