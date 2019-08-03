Активисты посадили деревья в знак протеста против строительства рядом с университетом в Волгограде

03 августа 2019, 04:52

Выпускники Волгоградского государственного университета и местные жители выступили против строительства детской больницы у вуза, заложив на этом месте парк.

Как писал "Кавказский узел", 13 июня волгоградские активисты провели три одиночных пикета против планов по строительству областной детской больницы на территории, прилегающей к Волгоградскому государственному университету (ВолГУ). Больницу нужно построить в экологически чистом месте, а возле университета следует посадить парк, заявили пикетчики.

Выпускники Волгоградского государственного университета вместе с жителями Советского района города 2 августа заложили парк на территории, расположенной между вузом и Второй Продольной магистралью (Университетским проспектом). 33 активиста посадили 41 саженец, сообщает присутствовавший на акции корреспондент "Кавказского узла".

Все саженцы были куплены в волгоградских питомниках, отбирались районированные сорта деревьев с высокой приживаемостью, рассказали участники акции корреспонденту "Кавказского узла". Некоторые из активистов держали в руках таблички «Здесь будет парк ВолГУ!».

В 80-х годах руководство вуза рассказывало студентам о планах по комплексному развитию университета, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" выпускник ВолГУ, предприниматель Владимир Гищенко. "Вся эта территория – около 50 гектаров – тогда рассматривалась как единый Университетский кампус: университет, студенческие общежития, центральная аллея к вузу, научная библиотека, корпуса, спортзал и, естественно, огромный зеленый парк", - сказал он. Гищенко отметил, что акция по высадке деревьев «стала логичным шагом по созданию современного Университетского кампуса».

Акция проводится по инициативе неравнодушных горожан за их счет, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" выпускник ВолГУ, юрист Игорь Антропов. По его словам, таким образом активисты решили "внести свой вклад" в развитие зеленых в преддверии Международного паркового форума.

В Волгограде с 9 по 10 августа пройдет Международный парковый форум, посвященный развитию паркового хозяйства и зеленых зон, сообщило 22 июля издание "Волгоград-онлайн".

«Если власти поддержат доброе начинание, общими усилиями появится место отдыха для всего миллионного города», - сказал Антропов.

«Высадили клен сахарный серебристый, катальпу бегнониевидную (каштан) и дуб черешковый. Дубочки посадили к уже имеющимся (дубам)... которые растут на этой земле по 100-150 лет», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" инженер садово-паркового и ландшафтного строительства Екатерина Зеленина.

Она рассказала, что участников акции удивил отказ ректора и администрации вуза на просьбу активистов помочь с организацией полива молодых саженцев. «Пришлось искать другой способ - заказали бочку с технической водой, чтобы пролить все деревья. В дальнейшем деревца надо поливать один-два раза в неделю, чтобы они прижились. И мы предлагаем присоединиться к доброму делу руководителей, преподавателей и сотрудников, студентов и выпускников университета», - сказала Зеленина.



Выпускник ВолГУ Александр Майоров рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что участники акции выступают за то, «чтобы Волгоград был более зеленым, экологически чистым, чтобы в городе было место, где можно гулять с детьми».



Житель Волгограда Александр Солдатов пояснил, что "решил посадить парк, чтобы росли деревья, меньше пустыря было, и город зеленел". "У меня растет маленький сын, которому точно понравится здесь гулять", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Водитель поливальной машины Вениамин одобрил идею активистов и посетовал, что в последнее время в Волгограде деревья «не сажают, а вырубают».



«Возле ЖБИ (ООО «ЖБИ-Волгоград) был парк, зеленая зона - там взяли и спилили все деревья... Был парк хороший, лавочки, освещение, там люди отдыхали», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".



Житель Советского района Александр Бойцов посадил во время акции несколько дубов и кленов. Он отметил, что «с радостью» поддержал инициативу активистов.

«Это замечательно, когда в городе появляются новые зеленые насаждения... Очень приятно, что может появиться такое место, куда я смогу прийти вместе с детьми и внуками», - сказал Бойцов.

Во время акции к участникам подходили сотрудники и студенты вуза, интересовались происходящим.

В пресс-службе администрации Волгограда корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что жители Волгограда поддерживают строительство в этом месте больницы.

"С 18 апреля по 19 июня в департаменте по градостроительству и архитектуре мэрии проходили общественные обсуждения «по вопросу перевода территориальной зоны участка по проспекту Университетскому, 100... 22 июня были подведены итоги обсуждений", - сказал представитель мэрии. По его словам, 85 процентов горожан поддержали инициативу властей.

"За все время общественных обсуждений в отношении пустующего участка по проспекту Университетскому, 100 в адрес администрации Волгограда поступило свыше 2800 обращений волгоградцев и жителей Волгоградской области", - говорится 22 июля в сообщении на сайте администрации Волгограда. «Почти 2400 граждан поддержали инициативу строительства больницы в указанном месте», - отмечает мэрия.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями руководства ВолГУ относительно акции по посадке деревьев.