Суд отказался закрыть дело о похищении детей в Нальчике

02 августа 2019, 17:47

Бывший муж жительницы Кабардино-Балкарии Камиллы Зукаевой настаивает, что их общие дети не могут считаться похищенными, поскольку находятся с ним. Нальчикский горсуд 1 августа отказался удовлетворить жалобу на возбуждение дела.

Как информировал "Кавказский узел", 4 июля, через полгода жалоб, жительница Кабардино-Балкарии Камила Зукаева добилась возбуждения уголовного дела о похищении своих детей.

По словам Камилы Зукаевой, дети были похищены в ноябре 2018 года, когда ее брат Хасан Зукаев вел их в спортзал. Двое мужчин избили ее брата, забрали детей и уехали. Позднее бывший муж Зукаевой Рашид Хасанов обратился в дежурную часть полиции и сообщил, что дети находятся с ним в Кисловодске. Кисловодский городской суд постановил передать детей матери. 30 июля Ставропольский краевой суд оставил это решение в силе. Однако дети не возвращены Зукаевой по сей день.

Адвокат Рашида Хасанова Маргарита Хаджиева подала в Нальчикский горсуд жалобу на возбуждение дела о похищении. "Дети фактически не похищены, а находятся с отцом", - говорится в жалобе. Хаджиева также указала, что по тому же факту ранее было отказано в возбуждении уголовного дела. "Возбуждение уголовного дела в отношении лица, действия которого уже были оценены в отмененном постановлении органа предварительного следствия, незаконно и необоснованно", - подчеркивается в жалобе. Адвокат также указала, что Хасанов увез детей сам, без участия третьих лиц.

Нальчикский городской суд, рассмотревший жалобу 1 августа, пришел к выводу, что возбуждение уголовного дела обоснованно, и отказался удовлетворить жалобу, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Камилы Зукаевой Лиза Шак.

На сайте Нальчикского горсуда по состоянию на 17.00 мск 2 августа нет информации о решении по жалобе Рашида Хасанова.

Отметим, что максимальное наказание по статье о похищении человека составляет двенадцать лет заключения.