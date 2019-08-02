Волгоградский подрядчик заподозрен в махинациях со средствами на капремонт

02 августа 2019, 16:51

Глава коммерческой фирмы подозревается в том, что получил 9 миллионов рублей авансом на капитальный ремонт шести многоквартирных домов в Волгограде, но работы не выполнил, сообщили сегодня в прокуратуре.

По версии следствия, в мае 2018 года между "Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов" и коммерческой фирмой был заключен договор на капитальный ремонт шести многоквартирных домов на улице Генерала Шумилова и в поселке Весёлая Балка Волгограда. Согласно договору заказчик выплатил аванс подрядчику в размере более 9 миллионов рублей, однако капремонт домов выполнен не был, утверждают следователи.

"Руководитель фирмы потратил средства на иные цели, не связанные с капитальным ремонтом, в том числе на покупку недвижимости на территории Краснодарского края", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Волгоградской области.

Дело расследуется по ч.4 ст.159 УК России "Мошенничество в особо крупном размере", отмечается в сообщении. Максимальная санкция по данной статье – 10 лет заключения.

В мошенничестве подозревается коммерческая фирма, которая также с нарушением сделала капитальный ремонт исторического здания по улице Шумилова. В декабре 2018 года фирма была включена в реестр недобросовестных подрядчиков, со ссылкой на источник сообщает сегодня издание "Высота 102".

"Кавказский узел" также писал, что 29 июня стало известно, что глава фирмы в Волгограде заключена под стражу по обвинению в хищении более 64 миллионов платежей населения и свыше 97 миллионов рублей, полученных в долг от коллег, дело передано в суд.