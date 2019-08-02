Суд оставил под арестом активиста партии "Мусават"

02 августа 2019, 16:01

Приговоренный к административному аресту активист партии "Мусават" Эльман Гулиев заявил о попытке его вербовки в полицейском изоляторе. Это заявление он сделал во время рассмотрения его жалобы на арест. Суд оставил активиста под стражей.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 активистов попытались сегодня провести шествие в Центральном парке Баку, держа в руках плакаты с портретом члена партии "Мусават" Азада Гасанова. Они скандировали лозунги: "Свободу Азаду Гасанову!", "Свободу политзаключенным!", "В отставку!". Акция проводилась после судебного заседания по делу Гасанова. Полиция разогнала акцию, задержав ее участников. Позже все были отпущены, кроме Эльмана Гулиева, которого суд арестовал в административном порядке на 30 суток по обвинению в неподчинении полиции.

Политэмигрант Азад Гасанов был арестован 12 октября 2018 года, на следующий день после возвращения в Азербайджан из Литвы. Оппозиционер заявил, что согласился с обвинением в незаконном обороте наркотиков под угрозой пыток. Адвокат рассказал о нарушении прав оппозиционера на свидания и телефонные разговоры с родными в СИЗО, перевода Гасанова под домашний арест защите добиться не удалось. 22 июля Гасанов объявил голодовку в знак протеста против затягивания судебного процесса. 29 июля заседание было в очередной раз перенесено.

Рассмотрение жалобы активиста на арест состоялось сегодня в Бакинском апелляционном суде. Поддержать Гулиева в суд пришли около полусотни активистов партии, передал корреспондент "Кавказского узла".

В суде адвокат Осман Кязимов ходатайствовал просмотреть видеозаписи с акции протеста 29 июля, на которой Гулиев был задержан. Адвокат подчеркнул, что "видеозаписи являются объективным доказательством, которые выявят истину".

"На видеокадрах видно, что ни Эльман Гулиев, ни кто-либо другой из участников акции не нарушает закон. Они в мирной форме выражают протест. Но через несколько минут полиция жестко разгоняет акцию", - сказал адвокат.

Однако судья оставил ходатайство без удовлетворения. Сам Гулиев назвал свой арест незаконным. Активист также пожаловался на нарушение его прав на защиту.

"В отделении полиции я попросил пригласить моего адвоката. Но это не было сделано. А от государственного адвоката отказался я. То же самое повторилось в Насиминском суде. Меня судили без адвоката", - сказал Гулиев.

Он рассказал суду о попытке его вербовки человеком, который представился силовиком.

"Он предложил мне сотрудничество за постоянное щедрое денежное вознаграждение, другие привилегии. Когда я отклонил его предложение, он изменил тон и стал угрожать, что после административного ареста меня отправят в тюремное заключение на длительный срок по уголовному обвинению", - заявил Гулиев.

Адвокат Кязимов в связи с этим ходатайствовал усилить безопасность Гулиева и больше не допускать к нему в изолятор посторонних лиц. Однако судья не удовлетворил и это ходатайство.

Адвокат Кязимов, комментируя итоги судебного заседания, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что национальные процедуры обжалования ареста исчерпаны.

"По всей видимости, будем готовить жалобу в ЕСПЧ. Нарушения прав Гулиева очевидны. Достаточно того, что его лишили возможности быть защищенным адвокатом по выбору. Он изъявил желание, чтобы его защищал я. Но был конец рабочего дня, и я не успевал подписать договор. В таком случае судья должен был отложить процесс на следующий день. Отдельно должна расследоваться и попытка вербовки Гулиева в изоляторе. Это был шантаж и угрозы", - считает Кязимов.

Глава партии "Мусават" Ариф Гаджилы заявил о политических мотивах ареста оппозиционера. "Это была мирная акция в защиту прав Азада Гасанова. Там было всего 15-20 молодых людей. Но на них набросилось вдвое больше полицейских, применили силу. Мы и не ожидали справедливости от апелляционного суда. Потому что это политический процесс. Эльмана арестовали за его активную политическую деятельность", - сказал Гаджилы корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" не располагает комментариями от представителей МВД Азербайджана относительно заявлений активиста о попытке вербовки.

Новости о преследовании активистов в регионах Кавказа "Кавказским узлом" публикуются на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".