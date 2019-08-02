02 августа 2019, 14:57

Потушен пожар во владикавказском цехе

Пожар во Владикавказе, в результате которого пострадали 15 человек, потушен на площади 1500 квадратных метров.

Как писал "Кавказский узел", цех по обработке шерсти во Владикавказе загорелся сегодня после взрыва газа. Изначально сообщалось о 12 пострадавших. Позднее глава Минздрава уточнил, что всего пострадали 15 человек, один из них остается в больнице.

120 пожарных тушили огонь в двухэтажном здании на улице Барбашова, 8 во Владикавказе, было задействовано 26 единиц техники. Пожар, площадь которого составила 1500 квадратных метров, был локализован в 11.03 мск, в 13.54 мск - потушен полностью, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Примечание:

"Спасатели эвакуировали 18 человек при пожаре в краснодарской пятиэтажке", "Следствие назвало поджог причиной пожара на "Электроцинке", "Газовщики заподозрены в некачественных услугах после пожара в Северной Осетии".

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