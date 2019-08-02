02 августа 2019, 14:57
Потушен пожар во владикавказском цехе
Пожар во Владикавказе, в результате которого пострадали 15 человек, потушен на площади 1500 квадратных метров.
Как писал "Кавказский узел", цех по обработке шерсти во Владикавказе загорелся сегодня после взрыва газа. Изначально сообщалось о 12 пострадавших. Позднее глава Минздрава уточнил, что всего пострадали 15 человек, один из них остается в больнице.
120 пожарных тушили огонь в двухэтажном здании на улице Барбашова, 8 во Владикавказе, было задействовано 26 единиц техники. Пожар, площадь которого составила 1500 квадратных метров, был локализован в 11.03 мск, в 13.54 мск - потушен полностью, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии на своем сайте.
"Спасатели эвакуировали 18 человек при пожаре в краснодарской пятиэтажке", "Следствие назвало поджог причиной пожара на "Электроцинке", "Газовщики заподозрены в некачественных услугах после пожара в Северной Осетии".
02 августа 2019, 14:47
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Четыре кандидата допущены к выборам главы Калмыкии
Избирком Калмыкии завершил сегодня регистрацию на выборы главы региона. К участию в голосовании допущены кандидат от «Единой России», врио главы республики Бату Хасиков, Наталья Манжикова - от «Справедливой России», Петр Вышкварок - от ЛДПР и Батыр Мучаев от – «Патриотов России», сообщили в избиркоме.
02 августа 2019, 14:36
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Родные Кицмарашвили заявили о претензиях на "Рустави 2"
Семья погибшего соучредителя "Рустави 2" Эроси Кицмаришвили намерена добиваться в суде передачи 30% акций телекомпании. Аналогичную судебную тяжбу решил начать и соучредитель "Рустави 2" Джарджи Акемидзе.
02 августа 2019, 14:13
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Власти Кубани рассказали об определении границы с Адыгеей
Краснодарский край и Адыгея устраняют разногласия по принадлежности около 900 гектаров на границе субъектов, нестыковки по части этой территории потребуют вмешательства российского правительства, сообщили сегодня власти Кубани. Границы муниципалитетов при разработке соглашения регионов не будут нарушены.
02 августа 2019, 13:58
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02 августа 2019, 13:36
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Число пострадавших при взрыве во Владикавказе возросло до 15 человек
Один из 15 пострадавших в результате взрыва во владикавказском цехе остается в больнице, сообщил глава Минздрава.
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02 августа 2019, 13:58
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Жители двух сел в Кабардино-Балкарии остались без газа после аварии
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02 августа 2019, 14:47
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30 июля 2019, 09:43Мэрия города Сочи 6 лет не выполняет решение суда о строительстве дороги
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