Потушен пожар во владикавказском цехе

02 августа 2019, 14:57

Пожар во Владикавказе, в результате которого пострадали 15 человек, потушен на площади 1500 квадратных метров.

Как писал "Кавказский узел", цех по обработке шерсти во Владикавказе загорелся сегодня после взрыва газа. Изначально сообщалось о 12 пострадавших. Позднее глава Минздрава уточнил, что всего пострадали 15 человек, один из них остается в больнице.

120 пожарных тушили огонь в двухэтажном здании на улице Барбашова, 8 во Владикавказе, было задействовано 26 единиц техники. Пожар, площадь которого составила 1500 квадратных метров, был локализован в 11.03 мск, в 13.54 мск - потушен полностью, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии на своем сайте.