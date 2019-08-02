02 августа 2019, 13:58

Предприниматель осужден по делу об аварии джипа с туристами под Геленджиком

Владелец внедорожника, на котором туристы упали в обрыв около Геленджика и получили травмы, знал о неисправности машины, решил суд и приговорил предпринимателя к трем годам лишения свободы условно.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2018 года следователи взяли подписку о невыезде с руководителя экстрим-автоклуба, подозреваемого по делу о гибели туристов. Владелец джипа причастен к организации экскурсионно-туристических услуг, пояснило свои подозрения следствие.

Прогулочный внедорожник с туристами упал в овраг в районе села Возрождение под Геленджиком 14 августа 2018 года. Двое детей и пятеро взрослых, находившиеся в автомобиле, с травмами были доставлены в больницу. Водитель, который арендовал машину у владельца, 16 августа 2018 года умер в больнице от травм.

Суд пришел к выводу, что владелец внедорожника, предприниматель Владимир Дудин, а также погибший водитель еще до аварии знали о том, что у машины неисправны рулевое управление и тормоза, сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Дудин признан виновным по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека) и приговорен к трем годам лишения свободы условно.

"Кроме того, с него взысканы денежные средства в пользу двух потерпевших в счет компенсации морального вреда в сумме 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Часть 2 ст. 238 УК РФ предусматривает от штрафа в 150 тысяч рублей до шести лет лишения свободы. Комментариев от осужденного либо его представителей относительно приговора пока не поступало.

Примечание:

"Замглавы "Молодой гвардии" в Волгограде признал вину в гибели семьи в ДТП", "Число жертв ДТП в Ростовской области увеличилось до восьми", "Три человека стали жертвами массового ДТП на Кубани".

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