Власти Кубани рассказали об определении границы с Адыгеей

02 августа 2019, 14:13

Краснодарский край и Адыгея устраняют разногласия по принадлежности около 900 гектаров на границе субъектов, нестыковки по части этой территории потребуют вмешательства российского правительства, сообщили сегодня власти Кубани. Границы муниципалитетов при разработке соглашения регионов не будут нарушены.

Как писал "Кавказский узел", Росреестр потребовал уточнить 25 границ между регионами СКФО и внести сведения о них в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) до 2021 года. Для этого администрации смежных регионов "должны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить необходимый пакет документов и направить его в орган регистрации прав", указало ведомство.

Неточности с определением границ Краснодарского края и Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Ставрополья и Ростовской области возникли до 2004 года, когда измерения проводились другим способом, приведшим к появлению таких ошибок. В январе 2018 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев создал своим распоряжением специальную комиссию, работа которой заключалась в том, чтобы выявить такие факты и найти механизмы разрешения спорных ситуаций, написал 14 сентября 2018 года «Коммерсант».

Краснодарский край и Адыгея устранили большинство разногласий при установлении административной границы между субъектами, неурегулированными остаются вопросы принадлежности около 900 гектаров, сообщил министр природных ресурсов Кубани Сергей Еремин.

"На сегодня существуют разногласия или нестыковки по принадлежности порядка 900 га, но в целом они не способны как-то негативно повлиять на решения по границе", - цитирует сегодня Еремена «Интерфакс».

По словам главы ведомства, около 600 гектаров из этой территории связано с определением границы по Краснодарскому водохранилищу. «В базовой версии соглашения предлагается провести ее по ранее существовавшей до строительства плотины линии фарватера реки Кубань. Сейчас там четкой границы нет, что не позволяет поделить акваторию на рыбохозяйственные участки", - пояснил министр.

Еремен также уточнил, что остальные 300 гектаров неразграниченных территорий касаются наложения участков приграничных лесов на картах различных ведомства. "При урегулировании таких наложений или ликвидации двойного учета лесных участков возникает серьезная проблема особо охраняемых природных объектов, которые есть и в Краснодарском крае, и в Адыгее. По закону сокращение площади таких защищенных лесов не допустимо. Поэтому в этот вопрос необходимо решать на уровне правительства России", - приводит слова министра агентство.

Вопрос об утверждении изменения границ между субъектами России рассматривается Советом Федерации по взаимному согласию субъектов России. Порядок утверждения Советом Федерации изменения границ между субъектами описывается в статьях 144-147 Регламента верхней палаты Федерального Собрания.

Накануне, 1 августа, депутаты Краснодарского края провели совещание по обсуждению соглашения о границах с Адыгеей с привлечением экспертов из обоих регионов. Как отметил глава кубанского департамента архитектуры и градостроительства Юрий Рысин, протяженность границы двух субъектов составляет более 1,1 тысяч километров и проходит через ландшафт всех возможных видов.

«Участок границы … касается 11 муниципалитетов Краснодарского края и 9 муниципалитетов республики Адыгея. При проведении необходимых работ границы муниципалитетов не должны быть нарушены, равно как и не должны быть нарушены и интересы землепользователей», - говорилось в сообщении на сайте Заксобрания Кубани 1 августа.

По словам Рысина, Краснодарским краем уже подписаны соглашения об установлении границ с Карачаево-Черкессией и Ростовской областью.

На сайтах министерства природных ресурсов Краснодарского края, а также исполнительных органов Адегеи на 13.50 мск сегодня нет информации по поводу разграничения границ с Адыгеей.

Напомним, что создание Краснодарской агломерации, включающей в себя населенные пункты Адыгеи, поможет экономическому сотрудничеству регионов и решению транспортных проблем, заявили 15 августа 2018 года эксперты. Однако, по их мнению, присоединение Адыгеи к Краснодарскому краю не будет поддержано населением и не нужно властям республики.