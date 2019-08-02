Ветераны-афганцы в Махачкале потребовали обеспечить их жильем

02 августа 2019, 13:13

Около 25 участников войны в Афганистане собрались сегодня в Махачкале и пригрозили властям голодовкой, напомнив, что много лет ожидают от государства жилья.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля, в день 30-летия вывода советских войск из Афганистана, в Махачкале прошел митинг, на котором замминистра труда и соцразвития Зураб Багомедов заявил, что около 400 ветеранов уже получили субсидии, а в этом году власти планируют улучшить жилищные условия еще 60 семей ветеранов-афганцев.

Сегодня в махачкалинском парке воинов-интернационалистов собрались около 25 ветеранов-афганцев "со всего Дагестана", недовольных тем, что власти не решили их жилищные проблемы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель исполкома реготделения Российского союза афганцев Шамиль Хадулаев.

Собравшиеся озвучили решение начать голодовку, сказал он. "Люди настроены серьёзно, сегодня идёт подготовка к акции, готовятся палатки. С завтрашнего дня решено начать голодовку. Акция будет проходить в "парке афганцев" в палатках", - рассказал Хадулаев.

Он пояснил, что ветераны устали ждать обещанного жилья. "Люди десятилетиями ждут положенного жилья, каждый раз власть меняется, обещания даются, а этот вопрос не решён до сих пор. Люди устали ждать и сегодня собрались, чтобы в очередной раз выдвинуть свои требования", - рассказал Шамиль Хадулаев.

Ветераны-афганцы больше 10 лет добиваются помощи от дагестанских властей

Участники боевых действий в Афганистане добиваются помощи от властей Дагестана уже много лет. В 2008 году они проводили голодовку, во время которой умер один из участников акции. Голодовка была прекращена после того, как депутаты Госдумы России от Дагестана обязались инициировать поправки в федеральное законодательство. В декабре 2010 года ветераны провели пикет, заявив, что так и не получили квартир.

В августе 2018 года около 25 ветеранов афганской войны собрались в Махачкале и заявили, что уже 20 лет ожидают от государства жилья. "По федеральному закону "О ветеранах" нам было положено однократное обеспечение жильём, однако в 2004 году были придуманы и внесены в этот закон разные поправки. Всех ветеранов разделили на категории: тех, кто стоял в очереди до 2005 года, и тех, кто после. В итоге Минтруда нам говорит, что наш вопрос не в их компетенции, Минстрой - что денег нет", - посетовал тогда один из собравшихся.

Протестующие приготовились начать бессрочную голодовку, но представитель Совета старейшин Дагестана Абдулмуталиб Гамзатов убедил их не проводить акцию протеста, пообещав поддержать их обращение к властям республики.