01 августа 2019, 23:34
Защита добилась отмены решения об аресте Зиявудина Ашикова
Бывший начальник УВД Махачкалы Раип Ашиков оставлен под арестом до 31 октября, но решение об аресте его брата Зиявудина отправлено на новое рассмотрение, сообщила защита. Братья находятся в СИЗО Владикавказа.
Как писал "Кавказский узел", бывший начальник УВД Махачкалы Раип Ашиков с 1 апреля находится под арестом по подозрению в финансировании терроризма. Его брат, бывший и. о. начальника полиции Каспийска Зиявудин Ашиков, арестован по делу о нападении на капитана полиции в марте 2012 года. Защита сочла преследование Зиявудина Ашикова попыткой оказать давление на его брата. 28 июля защита пожаловалась на ограничение доступа к материалам дела.
По мнению адвокатов Ашикова, принятое 12 июля решение о продлении ареста было необоснованным. Как указано в жалобе, при вынесении решения судом грубо были нарушены конституционные права Зиявудина Ашикова на справедливое судебное разбирательство и защиту. "По закону, наш подзащитный имеет право своевременно узнавать, когда и где изберут ему очередную меру пресечения, имеет право ознакомиться с материалами дела, копировать их, однако Советский суд Махачкалы даже не уведомил Ашикова о времени и месте судебного заседания. Суд также отказал ему в ознакомлении с материалами ходатайства следователя о продлении ему срока содержания под стражей. Кроме всего этого, суд не вручил Зиявудину Ашикову постановление о продлении меры пресечения в срок, необходимый для подачи им апелляционной жалобы. Все эти нарушения мы отразили в жалобе, и сегодня Верховный суд ее поддержал", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ашикова Сапият Магомедова.
До повторного рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения Ашикову Верховный суд продлил ему арест до 11 августа, сообщила Магомедова. Она указала, что сейчас братья Ашиковы находятся в СИЗО Владикавказа. "12 июля Советский суд продлил арест Зиявудину Ашикову, за это время его увезли из Махачкалинского СИЗО непонятно куда, в итоге привезли во Владикавказ. Еще до конца срока ареста и до рассмотрения Верховным судом нашей апелляционной жалобы следствие выступило с ходатайством о продлении меры пресечения Ашикову, и это ходатайство рассматривал Владикавказский суд 27 июля. Рассмотрение было отложено так как Ашиков ходатайствовал об ознакомлении с материалами ходатайства следователя о продлении ему меры пресечения. Суд отложил процесс на 30 июля, повторно процесс был перенесен на 2 августа. Теперь, имея на руках решение Верхсуда, мы завтра во Владикавказском суде его представим, попросим дождаться вынесения решения Советским судом Махачкалы, куда материал будет направлен на новое рассмотрение", - пояснила адвокат.
По словам Магомедовой, очередное рассмотрение о продлении меры пресечения Зиявудину Ашикову, которое должно было состояться 30 июля, перенесли на 2 августа, так как в этот же день суд продлевал арест его брату Раипу Ашикову, и суд не успел рассмотреть оба вопроса. Арест Раипа Ашикова был продлен до 31 октября.
Судья, ссылаясь на справку ФСБ о том, что родные Ашиковых собираются устраивать беспорядки в суде, закрыл процесс, рассказала Магомедова. "Хотя процесс был закрытый и ни одного родственника не пропустили в зал суда, три оперативника ФСБ находились в зале судебного заседания, что, по закону, недопустимо. Несмотря на то, что в суде присутствовали три адвоката по соглашению, судья почему-то вызвал еще адвоката по назначению, и при этом даже не спросил Раипа Ашикова, не поставил этот вопрос на обсуждение и не представил ему этого адвоката, не объяснил, что за постороннее лицо сидит на закрытом процессе. Судья также не дал Раипу Ашикову выступить в суде - это тоже грубейшее нарушение закона. Учитывая это все, мы дважды объявляли отвод судье, но он его не принял. Решение о продлении ареста Раипа Ашикова мы обязательно обжалуем", - заявила Сапият Магомедова.
Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"