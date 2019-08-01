Защита добилась отмены решения об аресте Зиявудина Ашикова

01 августа 2019, 23:34

Бывший начальник УВД Махачкалы Раип Ашиков оставлен под арестом до 31 октября, но решение об аресте его брата Зиявудина отправлено на новое рассмотрение, сообщила защита. Братья находятся в СИЗО Владикавказа.

Как писал "Кавказский узел", бывший начальник УВД Махачкалы Раип Ашиков с 1 апреля находится под арестом по подозрению в финансировании терроризма. Его брат, бывший и. о. начальника полиции Каспийска Зиявудин Ашиков, арестован по делу о нападении на капитана полиции в марте 2012 года. Защита сочла преследование Зиявудина Ашикова попыткой оказать давление на его брата. 28 июля защита пожаловалась на ограничение доступа к материалам дела.

По мнению адвокатов Ашикова, принятое 12 июля решение о продлении ареста было необоснованным. Как указано в жалобе, при вынесении решения судом грубо были нарушены конституционные права Зиявудина Ашикова на справедливое судебное разбирательство и защиту. "По закону, наш подзащитный имеет право своевременно узнавать, когда и где изберут ему очередную меру пресечения, имеет право ознакомиться с материалами дела, копировать их, однако Советский суд Махачкалы даже не уведомил Ашикова о времени и месте судебного заседания. Суд также отказал ему в ознакомлении с материалами ходатайства следователя о продлении ему срока содержания под стражей. Кроме всего этого, суд не вручил Зиявудину Ашикову постановление о продлении меры пресечения в срок, необходимый для подачи им апелляционной жалобы. Все эти нарушения мы отразили в жалобе, и сегодня Верховный суд ее поддержал", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ашикова Сапият Магомедова.

До повторного рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения Ашикову Верховный суд продлил ему арест до 11 августа, сообщила Магомедова. Она указала, что сейчас братья Ашиковы находятся в СИЗО Владикавказа. "12 июля Советский суд продлил арест Зиявудину Ашикову, за это время его увезли из Махачкалинского СИЗО непонятно куда, в итоге привезли во Владикавказ. Еще до конца срока ареста и до рассмотрения Верховным судом нашей апелляционной жалобы следствие выступило с ходатайством о продлении меры пресечения Ашикову, и это ходатайство рассматривал Владикавказский суд 27 июля. Рассмотрение было отложено так как Ашиков ходатайствовал об ознакомлении с материалами ходатайства следователя о продлении ему меры пресечения. Суд отложил процесс на 30 июля, повторно процесс был перенесен на 2 августа. Теперь, имея на руках решение Верхсуда, мы завтра во Владикавказском суде его представим, попросим дождаться вынесения решения Советским судом Махачкалы, куда материал будет направлен на новое рассмотрение", - пояснила адвокат.

По словам Магомедовой, очередное рассмотрение о продлении меры пресечения Зиявудину Ашикову, которое должно было состояться 30 июля, перенесли на 2 августа, так как в этот же день суд продлевал арест его брату Раипу Ашикову, и суд не успел рассмотреть оба вопроса. Арест Раипа Ашикова был продлен до 31 октября.

Судья, ссылаясь на справку ФСБ о том, что родные Ашиковых собираются устраивать беспорядки в суде, закрыл процесс, рассказала Магомедова. "Хотя процесс был закрытый и ни одного родственника не пропустили в зал суда, три оперативника ФСБ находились в зале судебного заседания, что, по закону, недопустимо. Несмотря на то, что в суде присутствовали три адвоката по соглашению, судья почему-то вызвал еще адвоката по назначению, и при этом даже не спросил Раипа Ашикова, не поставил этот вопрос на обсуждение и не представил ему этого адвоката, не объяснил, что за постороннее лицо сидит на закрытом процессе. Судья также не дал Раипу Ашикову выступить в суде - это тоже грубейшее нарушение закона. Учитывая это все, мы дважды объявляли отвод судье, но он его не принял. Решение о продлении ареста Раипа Ашикова мы обязательно обжалуем", - заявила Сапият Магомедова.