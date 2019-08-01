Житель Дагестана осужден за хранение боеприпасов

01 августа 2019, 20:18

Суд приговорил к условному лишению свободы жителя Каякентского района, хранившего гранату и патроны, сообщила сегодня прокуратура.

По данным ведомства, в июне мужчина приобрел ручную гранату Ф-1 со взрывателем и 52 патрона калибра 5,45 мм. Боеприпасы он хранил дома, они были найдены при обыске. "В судебном заседании подсудимый свою вину признал", - проинформировала прокуратура Дагестана.

Суд признал жителя Каякентского района виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов) и приговорил к 1 году и 4 месяцам лишения свободы условно, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле житель Каспийска был осужден за хранение боеприпасов и сокрытие преступления. Он был приговорен к лишению свободы сроком на 6 месяцев в воспитательной колонии со штрафом в размере 20 тысяч рублей.