Свидетели Иеговы* рассказали о конфискованном доме в Нарткале

01 августа 2019, 05:11

Молитвенный дом Свидетелей Иеговы* в Кабардино-Балкарии был построен с разрешения властей, на его открытии присутствовали официальные лица, само здание ранее передавалось в дар испанским единомышленникам, однако все это не помешало суду конфисковать его в пользу государства.

Как информировал "Кавказский узел", Нарткалинская община Свидетелей Иеговы* в 2017 году по договору пожертвования передала конфессии единоверцев из Испании молитвенный дом площадью 408,3 кв.м и земельный участок площадью 1039 квадратных метров. Прокуратура Кабардино-Балкарии сообщила, что 10 июля Урванский районный суд по иску ведомства признал незаконность этого договора.

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требования Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы были внесены в перечень запрещенных организаций. Имущество организаций суд постановил конфисковать в пользу государства.

Наряду с изъятыми молитвенным домом и земельным участком в Нарткале, в самом здании осталась дорогостоящая отопительная система, а мебель и оргтехника была вывезена задолго до решения об изъятии, сообщил 31 июля корреспонденту "Кавказского узла" смотритель здания Свидетелей Иеговы* в Нарткале Рамазан.

По его словам, богослужебное здание организации в Нарткале построено в 1993 году. «Все было официально с разрешения властей. Более того, в открытии участвовали официальные лица. Ранее на месте молитвенного здания был дом одного из Свидетелей Иеговы*, который завещал его общине, и после его смерти на месте его жилища и воздвигли здание религиозного назначения. Построено было здание силами Свидетелей Иеговы*, на их собственные средства», - рассказал он.

Письмо из суда о решении изъять здание в Нарткале Свидетелям Иеговы* поступило 26 июля, сообщил Рамазан.

Здание пока не опечатано, уточнил он. «В постановлении об изъятии написано, что отторгается в пользу государства. А кому и для каких целей передадут здание, мы пока не знаем», - добавил смотритель здания.

Здание Свидетелей Иеговы* в Нарткале было оформлено на испанскую организацию до признания "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и его местных организаций экстремистскими, сообщил представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский "Кавказскому узлу".

По его словам, после запрета деятельности Свидетелей Иеговы* в России в пользу государства изъято около 300 зданий этой организации, причем принадлежавшие запрещенным организациям здания автоматически передаются государству, а та недвижимость, что была в собственности иностранных организаций, изымается на основе отдельных решений суда.

«Исторически сложилось так, что часть имущества богослужебных зданий Свидетелей Иеговы* принадлежали иностранным организациям. Это не мешает применять властям решение Верховного суда о запрете Управленческого центра и местных организаций Свидетелей Иеговы* и в отношении иностранных организаций, в том числе для изъятия их имущества. Они как-то хитро в суде это обосновывают и изымают. Практика такая по всем регионам. Видимо, есть какая-то директива на этот счёт из Москвы, и на региональном уровне у всех судов единообразный подход», - рассказал Сивульский.

По его словам, ни одно здание Свидетелей Иеговы*, даже не изъятое сразу, по назначению не использовались после вступления в силу запрета на деятельность организации. «Но потихоньку все объекты религиозного назначения Свидетелей Иеговы* сейчас переходят в руки государства», - добавил Сивульский.

По его мнению, в основном конфискованное имущество используется некомпетентно. «Здания стоят, разграбляются, ветшают. Оттуда выносят все, что возможно. Исключением является, может быть, только использование изъятого здания Управленческого центра в Питере. Там разместили медицинский центр. Так показывали по телевидению», - пояснил представитель ассоциации.

Практика экспроприации зданий Свидетелей Иеговы* не несет угрозы для бизнес-структур

Изъятие имущества Свидетелей Иеговы* происходит по решению суда на основании того, что их признали экстремистской организацией, что формально соответствует закону, заявила "Кавказскому узлу" председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

«Конечно, если собираются опасные для государства люди и у них есть имущество, то естественно, что у них забирают имущество. Но вопрос в том, что Свидетели Иеговы* ни в коей мере не являются экстремистами. И основная проблема в том, почему запретили их организации. Этому нет никакого сколь-нибудь разумного объяснения», - считает она.

Ганнушкина не смогла припомнить в современной истории России другие случаи, когда у религиозных групп отнимали имущество. «Если не считать того, как забирали частное имущество у членов каких-то запрещённых мусульманских организаций. Например, забирали литературу, Коран», - пояснила она.

Схема экспроприации имущества экстремистских организаций вряд ли может быть применена к бизнес-группам, полагает правозащитница. «Бизнес банкротят, потом заставляют возвращать долги. У Свидетелей Иеговы* изымают имущество как у экстремистской организации, и сложно представить, как можно признать компанию, бизнес-группу экстремистской», - отметила Ганнушкина.

Пока нет оснований для каких-либо обобщений в свете конфискации имущества Свидетелей Иеговы*, полагает руководитель международной практики правозащитной организации "Агора", адвокат Кирилл Коротеев. «Пока это просто рутинное применение антиэкстремистского законодательства», - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, лишение имущества не является прецедентом для неугодных религиозных групп. «Опять же, тут не столько религиозная специфика, сколько антиэкстремистская. А многие экстремистские организации вообще не существуют, так как выдуманы силовиками", - отметил Коротеев.

Нет необходимости бизнес-группы или фирмы признавать экстремистскими, заявил он. "Для этого есть же статья 159 УК РФ (мошенничество)... Имущество в этом случае могут отбирать», - пояснил адвокат.

Новости о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".