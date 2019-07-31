Сотрудники дагестанского Роспотребнадзора заподозрены в служебном подлоге

31 июля 2019, 21:53

Следком подтвердил информацию о сегодняшних обысках в дагестанском управлении Роспотребнадзора, уточнив, что они проводились в рамках расследования дела о служебном подлоге и превышении полномочий пятерых сотрудников ведомства.

Как писал "Кавказский узел", сегодня информированные источники сообщили, что сотрудники ФСБ и МВД в Дагестане провели выемку документов в республиканском управлении Роспотребнадзора. В пресс-службе ведомства эту информацию не подтвердили, а также заявили, что управление работает в обычном режиме.

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника отдела организации и обеспечения деятельности управления Роспотребнадзора и четырех врачей республиканского «Центра гигиены и эпидемиологии», сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель пресс-службы Следственного комитета Дагестана Расул Темирбеков. По его словам, сотрудникам ведомства предъявлено обвинение по статьям УК РФ «Превышение должностных полномочий» и «Служебный подлог». Задержанных по данному делу пока нет.

Представитель Следственного комитета подтвердил факт проведения обысков в служебных кабинетах и по месту жительства подозреваемых, добавив, что их проводили сотрудники управления ФСБ и управления экономической безопасности МВД республики. О результатах обыска и изъятых документах, которые подтверждают подозрения, корреспонденту «Кавказского узла» в Следственном комитете не сообщили.

Как уточнил Расул Темирбеков, врачи «Центра гигиены и эпидемиологии» составили и утвердили экспертные заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям помещений для нескольких частных медицинских центров, которые на самом деле не отвечали предъявляемым требованиям. Данные действия, как полагает следствие, могли согласовываться с руководством ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». В последующем начальник отдела организации и обеспечения деятельности управления Роспотребнадзора подписывала соответствующие документы.

Также, по данным следствия, начальник отдела ведомства, не имея полномочий, подписывала распоряжения о проведении проверок в коммерческих организациях, по результатам которых выносились постановления о привлечении ряда сотрудников этих организаций к административной ответственности в виде предупреждений и административных штрафов, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора ситуацию с обысками корреспонденту «Кавказского узла» комментировать отказались, сообщив лишь, что ведомство «работало в обычном режиме», а руководитель управления Элеонора Омариева находится в отпуске.

Источник в управлении Роспотребнадзора рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что сегодня в помещение пришли несколько сотрудников силовых структур, но «особого ажиотажа не было». По его словам, в кабинетах были изъяты «какие-то бумаги».

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