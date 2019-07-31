Полностью восстановлено движение по единственной ведущей в Приэльбрусье дороге

31 июля 2019, 18:41

Завершен капремонт моста через реку Баксан в Кабардино-Балкарии, ограничения на движение сняты, отчитались дорожники.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 июля 2018 года из-за обильных осадков, которые привели к подъему уровня воды в реке Баксан, трасса А-158 Прохладный - Эльбрус оказалась подтопленной с 64-го по 104-й километр. Временно были заблокированы три села с населением около 1,5 тысячи человек и более четырех тысяч туристов в Приэльбрусье. Из-за угрозы новых паводков на всей территории республики был введен режим чрезвычайной ситуации. Движение в зоне паводка на реке Баксан восстановили 12 июля 2018 года.

Движение по обновленному мосту, расположенному на 93-м километре автодороги А-158 Прохладный – Баксан – Эльбрус, открыто в полном объеме, сообщило сегодня Управление федеральных автодорог "Кавказ".

В ходе капитального ремонта дорожники усилили фундаменты опор, заменили сами опоры и пролетное строение, а для защиты моста от размывов рядом построили железобетонные подпорные стены. "Для комфорта и безопасности местных жителей и туристов, посещающих курорт, специалисты обустроили более 100 м тротуаров", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Дорога А-158 является единственной трассой, связывающей Приэльбрусье и его горнолыжные курорты с остальными регионами России. Интенсивность движения по этой трассе составляет более пяти тысяч автомобилей в сутки, отметил Упрдор "Кавказ".

До окончания капитального ремонта моста автомобилисты пользовались временным сооружением со светофором в реверсивном режиме, информировал "Единый транспортный" 24 июня.

Мост через реку Баксан начали ремонтировать в ноябре 2018 года. Стоимость работ составила более 68,7 млн рублей, сообщило 24 июня "Доринфо".

Напомним, что в 2017 году был проведен капитальный ремонт участка федеральной автомобильной дороги Прохладный – Баксан – Эльбрус от села Эльбрус до поляны Азау. Руководство строительной фирмы, которая вела работы, было заподозрено в завышении стоимости материалов для ремонта дороги более чем на 12 миллионов рублей.