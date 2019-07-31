31 июля 2019, 13:54

Житель Грозного осужден за причастность к ИГ*

Суд в Грозном приговорил к 2,5 года лишения свободы 22-летнего Сулейма Ханкарова, признав его участником конфликта в Сирии на стороне боевиков.

По версии следствия, житель Грозного Сулейм Ханкаров выехал в Сирию, чтобы примкнуть к боевикам запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", и принимал участие в боях против правительственных войск Сирии, а затем вернулся на родину, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель прокуратуры Чечни.

"Ханкаров был несколько месяцев назад задержан сотрудниками федеральных спецслужб, и ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 208 Уголовного кодекса (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации). Суд Старопромысловского района Грозного, с учетом чистосердечного раскаяния и сотрудничества Ханкарова со следствием, назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима", -  рассказал сотрудник прокуратуры.

Часть 2 ст. 208 УК РФ предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы

Сулейм Ханкаров был привлечен к уголовной ответственности по материалам управления ФСБ по Южному военному округу, уточняет сегодня ИА "Грозный-информ".

«Кавказский узел» пока не располагает комментариями осужденного или его представителей относительно приговора.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.

Примечание:

"Житель Чечни осужден за причастность к сирийским боевикам", "Суд отказался изменить приговор жителю Чечни по делу о причастности к боевикам", "Путин похвалил Кадырова за возвращение женщин и детей из Сирии".

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