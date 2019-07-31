Адвокат Алексей Аванесян проводит одиночный пикет против злоупотреблений с арестами подсудимых. 27.06.19 Фото: кадр видео "Свободные медиа" https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=TcBqKvAwrRg

31 июля 2019, 14:14

Сотрудники кубанского суда заподозрены в попытке сорвать пикет адвоката

Полиция завела административное дело на двух работников Краснодарского краевого суда после жалобы адвоката Алексея Аванесяна на то, что ему мешали провести одиночный пикет против злоупотреблений с арестами подсудимых.

Проведена служебная проверка, итогом которой стало возбуждение дела об административном правонарушении, сообщил начальник управления МВД России по Краснодару Дмитрий Остапенко, не уточнив, о какой статье КоАП идет речь.

Краснодарский краевой суд подтвердил, что двое мужчин, которые пытались помешать адвокату Алексею Аванесяну провести одиночный пикет, являются сотрудниками суда. При этом суд не дал прямых ответов на вопросы, почему сотрудники краевого суда в рабочее время принимали участие в несогласованном мероприятии, и будут ли применены к ним какие-либо санкции, информировало 30 июля "Юга". Издание опубликовало ответы, данные краевым судом.

Скриншот комментария адвоката Алексея Аванесяна к ответам Краснодарского краевого суда о действиях сотрудников суда, https://www.facebook.com/artem.besedin/posts/10210996003296189"Вот точно так суды рассматривают ходатайства защитников в процессе", — прокомментировал Аванесян ответы краевого суда на своей странице в Facebook.

Адвокат Алексей Аванесян пытался провести одиночный пикет 27 июня. Акцию перед зданием Краснодарского краевого суда он наметил в день представления судьям региона нового председателя крайсуда Алексея Шипилова. Когда Аванесян развернул плакат, его стали преследовать двое мужчин, также державших в руках плакаты: "Свободу невиновным" и "Нет страже". Аванесян попросил полицейских помочь ему, поскольку для группового пикетирования требуется согласование, а нарушение этого правила грозит возбуждением дела, сообщила в день проведения акции "Живая Кубань".

Акция Аванесяна была направлена против необоснованных, по мнению адвоката, решений об аресте подсудимых. На своем плакате Аванесян разместил цитату судьи Алексея Шипилова: "Следственные изоляторы переполнены из-за злоупотребления такой мерой пресечения, как содержание под стражей. Это должно быть исключительной мерой, у нас же людей берут под стражу без особых на то оснований", сообщили 28 июня "Свободные медиа".

"Я адвокат и каждый день сталкиваюсь в судах с тем, что судьи безосновательно, не имея на то документальных оснований, избирают людям самую жесткую меру пресечения — заключение под стражу. Это касается и женщин с детьми, и женщин без детей, и людей, которые не совершили насильственных преступлений. Просто потому, что следователям кажется, что человек может скрыться или оказать давление на свидетелей. Фактически суд снял с себя ответственность об избрании меры пресечения, переложил ее на прокурора и на следователя. Мне это лично просто надоело. Я вижу, что избрание меры пресечения в суде превратилось в какой-то бесполезный ритуал, во время которого суд просто удовлетворяет ходатайство следователя, которое не обосновано. Цитируя Алексея Шипилова, я хочу напомнить ему его же слова", — привело пояснение Аванесяна издание.

На сайтах УМВД по Краснодарскому краю и краевого главка Следкома по состоянию на 14.00 мск 31 июля нет комментариев относительно возбуждения дела против работников суда.

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Примечание:

"Ейский активист оштрафован за репост ролика о нехватке школ на Кубани", "Следствие отпустило ростовскую активистку похоронить дочь", "Астраханские активисты раскритиковали применение статьи о "нежелательных организациях".

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