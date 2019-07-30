Краснодарский краевой суд. Фото © Елена Синеок. ЮГА.ру

30 июля 2019, 18:17

Суд в Краснодаре обязал Минфин выплатить компенсацию за убийство ребенка силовиком

Краснодарский краевой суд освободил МВД России от выплаты четырех миллионов рублей в виде компенсации матери девочки, за изнасилование и убийство которой осужден инспектор по делам несовершеннолетних. Суд решил, что деньги должен выплатить Минфин.

Как писал "Кавказский узел", 24 апреля Первомайский райсуд Краснодара назначил матери убитой в Горячем Ключе в августе 2015 года девочки четыре миллиона рублей компенсации. Это крупнейшая в российской судебной практике компенсация морального вреда по делам о должностных преступлениях, прокомментировал адвокат "Агоры" Павел Чиков.

31 мая 2017 года Краснодарский краевой суд приговорил Ивана Сорокоумова к 23 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство 12-летней девочки. Бывший полицейский признал свою вину, но попытался обжаловать приговор в Верховном суде России. Приговор был оставлен в силе.

Сегодня Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляцию на иск женщины за убийство и изнасилование ее 12-летней дочери, совершенное Иваном Сорокоумовым. Суд изменил ответчика с МВД на Минфин России и обязал министерство выплатить матери погибшей 4 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Кавказскому узлу" в правозащитной организации "Зона права".

Таким образом, апелляционная инстанция изменила решение Первомайского райсуда Краснодара, в соответствии с которым, указанную сумму должно было выплатить МВД России, отмечает со ссылкой на сотрудничающего с "Зоной права" адвоката Сергея Денисенко РАПСИ. 

Напомним, после задержания Ивана Сорокоумова своих постов лишились трое руководителей подразделений отдела МВД в Горячем Ключе, а начальник полиции города был отстранен от исполнения обязанностей. Кроме того, в отставку подал отец Ивана Сорокоумова, занимавший должность инспектора МРЭО ГИБДД по Горячему Ключу.

Примечание:

"Житель Кубани осужден за изнасилование ребенка в Ростове-на-Дону", "Двое жителей Новороссийска взяты под стражу за надругательство над ребенком", "Полицейский на Кубани обжаловал приговор по делу об убийстве девочки".

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